Fernheizwerk Neukölln Aktie
WKN: 576790 / ISIN: DE0005767909
|
11.06.2026 16:00:23
EQS-Adhoc: Fernheizwerk Neukölln AG: Fernheizwerk Neukölln AG stellt Auszahlung der Dividende zurück
|
EQS-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Dividenden
FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT
Börse Berlin Regulierter Markt
Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung
_________________________________________________________________________
Fernheizwerk Neukölln AG stellt Auszahlung der Dividende zurück
Gegen den von der Hauptversammlung der Fernheizwerk Neukölln AG am 11. Juni 2026 gefassten Beschluss zur Zahlung einer Dividende von EUR 0,60 je nennwertloser Stückaktie wurde Widerspruch zu Protokoll erklärt. Da nicht auszuschließen ist, dass Klage gegen den Dividendenbeschluss erhoben wird, stellt die Gesellschaft die Auszahlung der Dividende zurück, bis geklärt ist, ob gegen den Dividendenbeschluss Klage erhoben worden ist oder nicht und – sollte Klage erhoben worden sein – geprüft worden ist, ob trotz einer etwaigen Klageerhebung eine Auszahlung der Dividende erfolgen kann.
Berlin, 11. Juni 2026
Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Ende der Insiderinformation
11.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fernheizwerk Neukölln AG
|Weigandufer 49
|12059 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49-(0)30-688-9040
|Fax:
|+49-(0)30-681-2050
|E-Mail:
|kontakt@fhw-neukoelln.de
|Internet:
|www.fhw-neukoelln.de
|ISIN:
|DE0005767909
|WKN:
|576790
|Börsen:
|Regulierter Markt in Tradegate BSX; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart
|EQS News ID:
|2344496
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2344496 11.06.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!