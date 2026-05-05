EQS-Adhoc: Finexity AG: FINEXITY Group beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht

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Finexity AG: FINEXITY Group beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht



05.05.2026 / 16:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Bisherige Aktionäre haben die Möglichkeit, im Rahmen des Bezugsrechts innerhalb der Bezugsfrist beginnend am 08. Mai 2026 (00:00 Uhr) und endend am 22. Mai 2026 (12:00 Uhr) die neuen



Der Bezugspreis im Rahmen der Barkapitalerhöhung wird EUR 36,00 je neue Aktie betragen. Ein Überbezug ist möglich. Das maximale Emissionsvolumen beträgt EUR 7.408.008,00. Der Nettoerlös dient dem Erhalt von DLT/TSS-Lizenzierungen (Distributed Ledger Technology Trading and Settlement System - regulatorische Zulassung von Handels- und Abwicklungssystemen für Finanzinstrumente), dem weiteren Aufbau der Plattform, der Finanzierung des Kaufpreises für den Erwerb von 90,1 % an der Effecta GmbH sowie als Working Capital für regulatorische Skalierung und Wachstum.



Nicht durch die Aktionäre bezogene Aktien werden öffentlich zum Bezugspreis über die neue KI-gesteuerte Zeichnungsstrecke (FINEXITY Access) auf der Homepage der FINEXITY Group ab dem 08. Mai 2026 (00:00 Uhr) bis zum 08. Juni 2026 (24:00 Uhr) angeboten. Die Mindestzeichnung beträgt EUR 1.000,00.



Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der ‚Securities Act‘) registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien der Finexity AG in den Vereinigten Staaten findet nicht statt. Das Wertpapier-Informationsblatt nach § 4 WpPG wird auf der Webseite der Gesellschaft

Über FINEXITY

FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY Emittenten von tokenisierten Wertpapieren mit Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen - darunter Unternehmens-, Infrastruktur-, und Immobilien- und Sammlerstückanleihen. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch die Sparkassen und Volksbanken.



Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen - von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.



¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.



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Medienkontakte FINEXITY

Robin Tillmann Sascha Dettmar

E-Mail:

Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566 Die Finexity AG (ISIN: DE000A40ET88), Betreiberin einer digitalen Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, hat am heutigen Tag eine Kapitalerhöhung um bis zu EUR 205.778,00 gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2025 durch Ausgabe von bis zu 205.778 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien der Finexity AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie beschlossen.Bisherige Aktionäre haben die Möglichkeit, im Rahmen des Bezugsrechts innerhalb der Bezugsfrist beginnend am 08. Mai 2026 (00:00 Uhr) und endend am 22. Mai 2026 (12:00 Uhr) die neuen Aktien zu zeichnen. Das Bezugsverhältnis wurde mit 6:1 festgelegt, d.h. sechs alte Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie. Das öffentliche Angebot erfolgt vorbehaltlich der Gestattung des Wertpapier-Informationsblatts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 4 WpPG.Der Bezugspreis im Rahmen der Barkapitalerhöhung wird EUR 36,00 je neue Aktie betragen. Ein Überbezug ist möglich. Das maximale Emissionsvolumen beträgt EUR 7.408.008,00. Der Nettoerlös dient dem Erhalt von DLT/TSS-Lizenzierungen (Distributed Ledger Technology Trading and Settlement System - regulatorische Zulassung von Handels- und Abwicklungssystemen für Finanzinstrumente), dem weiteren Aufbau der Plattform, der Finanzierung des Kaufpreises für den Erwerb von 90,1 % an der Effecta GmbH sowie als Working Capital für regulatorische Skalierung und Wachstum.Nicht durch die Aktionäre bezogene Aktien werden öffentlich zum Bezugspreis über die neue KI-gesteuerte Zeichnungsstrecke (FINEXITY Access) auf der Homepage der FINEXITY Group ab dem 08. Mai 2026 (00:00 Uhr) bis zum 08. Juni 2026 (24:00 Uhr) angeboten. Die Mindestzeichnung beträgt EUR 1.000,00.Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der ‚Securities Act‘) registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien der Finexity AG in den Vereinigten Staaten findet nicht statt. Das Wertpapier-Informationsblatt nach § 4 WpPG wird auf der Webseite der Gesellschaft https://www.finexity-group.com/capital-increase-2026 im Bereich „Capital Increase“ veröffentlicht.FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY Emittenten von tokenisierten Wertpapieren mit Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen - darunter Unternehmens-, Infrastruktur-, und Immobilien- und Sammlerstückanleihen. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch die Sparkassen und Volksbanken.Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen - von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.Mehr Infos unter: www.finexity-group.com Robin Tillmann Sascha DettmarE-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566



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