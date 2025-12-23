EQS-Adhoc: Finexity AG: Sachwert Invest kauft Anlagevermittlungsstrecke und bindet FINEXITY als langfristigen Infrastruktur- und Entwicklungspartner

EQS-Ad-hoc: Finexity AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

Finexity AG: Sachwert Invest kauft Anlagevermittlungsstrecke und bindet FINEXITY als langfristigen Infrastruktur- und Entwicklungspartner



Die Finexity AG schafft die Grundlage für eine weitergehende Skalierung ihrer Handelsplatz- und Vermittlungsinfrastruktur innerhalb des Sparkassen-Ökosystems. Die Sachwert Invest GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Sparkasse Bremen, hat ihr vertraglich vereinbartes Optionsrecht ausgeübt und erwirbt die von FINEXITY für die Sachwert Invest entwickelte MiFID-II-konforme Anlagevermittlungsstrecke für den Primär- und Sekundärmarkt.



Gegenstand der Transaktion ist ausschließlich die produktiv eingesetzte Anlagevermittlungssoftware. Es handelt sich nicht um die Handelsplatzinfrastruktur mit Abwicklungssystem, sondern um eine Anlagevermittlungsstrecke, die weiterhin an den bestehenden OTC-Handelsplatz angebunden bleibt.



FINEXITY bleibt langfristig als Infrastruktur- und Entwicklungspartner eingebunden und übernimmt die laufende Betreuung sowie Weiterentwicklung der Software. Ziel ist es, die Entwicklungsqualitäten der FINEXITY Group zu nutzen, um die Zeichnungsstrecke tiefer in die IT- und Prozesslandschaft der Sparkassen-Finanzgruppe zu integrieren und innerhalb des Verbunds weiter auszurollen.



Die FINEXITY OTC-Handelsplatzinfrastruktur und der Anlagevermittlungsmarktplatz der Finexity Invest GmbH werden unverändert eigenständig betrieben und bilden weiterhin die Grundlage für die strategische Weiterentwicklung der Handelsinfrastruktur, insbesondere im Hinblick auf die geplante Beantragung einer DLT-TSS-Lizenz.



Aus der Transaktion erzielt FINEXITY einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag, bestehend aus einer Kaufpreiskomponente sowie Vergütungen für die laufende Betreuung und Weiterentwicklung der Software.

Über FINEXITY

FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Private Equity , Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.



Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.



Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 25 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.



¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.



Mehr Infos unter: www.finexity-group.com







