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09.07.2026 16:49:24

EQS-Adhoc: First Sensor AG: Anpassung der Guidance für das Geschäftsjahr 2026

EQS-Ad-hoc: First Sensor AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
First Sensor AG: Anpassung der Guidance für das Geschäftsjahr 2026

09.07.2026 / 16:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc Meldung / Insiderinformation nach Art. 17 MAR

Berlin, 09.07.2026 Auf der Basis vorläufiger Zahlen zum Juni des Geschäftsjahres 2026 (01.10.2025 – 30.09.2026) hat der Vorstand der First Sensor AG festgestellt, dass die Jahresplanung, hier insbesondere der geplante Umsatz in Höhe von 85 bis 95 Mio. Euro, verfehlt wird. Ursächlich für die Abweichung sind in erster Linie die allgemeine Schwäche im Industriemarkt sowie die Zurückhaltung der Kunden unter dem Eindruck der geopolitischen Krisen. Aus diesem Grund revidiert der Vorstand seine Guidance und erwartet für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 75 bis 85 Mio. Euro. Die Guidance für die zweite Steuerungskennziffer, das geplante Investitionsvolumen in Höhe von 2,5 bis 3,5 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2026, wird ebenfalls korrigiert. Im Einklang mit der Geschäftsentwicklung wird nun ein Investitionsvolumen zwischen 1,0 und 2,0 Mio. Euro erwartet.

 

Kontakt:
First Sensor AG
Investor Relations
ir@first-sensor.com


Ende der Insiderinformation

09.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: First Sensor AG
Peter-Behrens-Straße 15
12459 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 63 99 23-760
Fax: +49 (0)30 63 99 23-719
E-Mail: ir@first-sensor.com
Internet: www.first-sensor.com
ISIN: DE0007201907
WKN: 720190
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2363612

 
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2363612  09.07.2026 CET/CEST

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