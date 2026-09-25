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25.09.2026 09:08:04

EQS-Adhoc: flatexDEGIRO erweitert Vorstand

EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
flatexDEGIRO erweitert Vorstand

25.09.2026 / 09:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

flatexDEGIRO erweitert Vorstand

Der Aufsichtsrat der flatexDEGIRO SE hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Benon Janos mit sofortiger Wirkung zum CEO berufen. Gemeinsam mit Oliver Behrens (CEO und Vorstandsvorsitzender) wird er die operative Führung von flatexDEGIRO bilden. Benon Janos übernimmt dabei die operative Verantwortung für den weiteren Ausbau des Online-Brokerage-Geschäfts. Oliver Behrens wird das B2B-Geschäft sowie die Treasury-Aktivitäten von flatexDEGIRO leiten.

Zum neuen Chief Financial Officer (CFO) wurde Dr. Thomas Lindner ernannt. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2012 hat er verschiedene Führungspositionen im Finanzbereich von flatexDEGIRO übernommen. Die Bestellung von Thomas Lindner in den Vorstand der flatexDEGIRO SE steht unter dem üblichen Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Beurteilung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).


Kontakt:
Achim Schreck
Head of IR & Corporate Communications
flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
D-60321 Frankfurt/Main
+49 (0) 69 450001 1700
achim.schreck@flatexdegiro.com


Ende der Insiderinformation

25.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 450001 0
E-Mail: ir@flatexdegiro.com
Internet: www.flatexdegiro.com
ISIN: DE000FTG1111
WKN: FTG111
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900IRBZTADXJB6757
EQS News ID: 2405270

 
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2405270  25.09.2026 CET/CEST

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