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10.09.2026 22:07:13

EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Changes to the Supervisory Board

EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO SE / Key word(s): Personnel decisions / Supervisory Board
flatexDEGIRO SE: Changes to the Supervisory Board

10-Sep-2026 / 22:07 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

flatexDEGIRO SE: Changes to the Supervisory Board

Hans-Hermann Lotter, Chairman of the Supervisory Board of flatexDEGIRO SE, has resigned from his position as Chairman effective immediately. He personally informed the Supervisory Board of this decision during today’s Supervisory Board meeting. Effective immediately, Stefan Müller was elected Chairman of the Supervisory Board on an interim basis.

Hans-Hermann Lotter will furthermore step down from the Supervisory Board on October 10, 2026, at the latest. Martina Pfeifer, Member of the Supervisory Board, will also leave the Supervisory Board on this day.

The Supervisory Board will immediately initiate the search for qualified candidates to serve on the board.
Contact:
Achim Schreck
Head of Investor Relations
flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
D-60321 Frankfurt/Main
+49 (0) 69 450001 1700
achim.schreck@flatexdegiro.com


End of Inside Information

10-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt / Main
Germany
Phone: +49 (0) 69 450001 0
E-mail: ir@flatexdegiro.com
Internet: www.flatexdegiro.com
ISIN: DE000FTG1111
WKN: FTG111
Indices: MDAX
Listed: Regulated Market in Dusseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900IRBZTADXJB6757
EQS News ID: 2397656

 
End of Announcement EQS News Service

2397656  10-Sep-2026 CET/CEST

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