flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|
10.09.2026 22:07:13
EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Changes to the Supervisory Board
|
EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO SE / Key word(s): Personnel decisions / Supervisory Board
flatexDEGIRO SE: Changes to the Supervisory Board
Hans-Hermann Lotter, Chairman of the Supervisory Board of flatexDEGIRO SE, has resigned from his position as Chairman effective immediately. He personally informed the Supervisory Board of this decision during today’s Supervisory Board meeting. Effective immediately, Stefan Müller was elected Chairman of the Supervisory Board on an interim basis.
Hans-Hermann Lotter will furthermore step down from the Supervisory Board on October 10, 2026, at the latest. Martina Pfeifer, Member of the Supervisory Board, will also leave the Supervisory Board on this day.
The Supervisory Board will immediately initiate the search for qualified candidates to serve on the board.
Contact:
Achim Schreck
Head of Investor Relations
flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
D-60321 Frankfurt/Main
+49 (0) 69 450001 1700
achim.schreck@flatexdegiro.com
End of Inside Information
10-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|flatexDEGIRO SE
|Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
|60312 Frankfurt / Main
|Germany
|Phone:
|+49 (0) 69 450001 0
|E-mail:
|ir@flatexdegiro.com
|Internet:
|www.flatexdegiro.com
|ISIN:
|DE000FTG1111
|WKN:
|FTG111
|Indices:
|MDAX
|Listed:
|Regulated Market in Dusseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900IRBZTADXJB6757
|EQS News ID:
|2397656
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2397656 10-Sep-2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
10.09.26
|Flatexdegiro: Aufsichtsratschef Lotter geht (dpa-AFX)
|
10.09.26
|EQS-News: flatexDEGIRO mit Veränderungen im Aufsichtsrat (EQS Group)
|
10.09.26
|EQS-News: flatexDEGIRO with changes to the Supervisory Board (EQS Group)
|
10.09.26
|EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Veränderungen im Aufsichtsrat (EQS Group)
|
10.09.26
|EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Changes to the Supervisory Board (EQS Group)
|
10.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
09.09.26
|EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|07.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|27.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|27.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|27.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|34,12
|-0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.