EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Full-year 2026 guidance raised, financial targets originally set for 2027 expected to be achieved already in 2026, one year ahead of time

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flatexDEGIRO SE: Full-year 2026 guidance raised, financial targets originally set for 2027 expected to be achieved already in 2026, one year ahead of time



26-Jun-2026 / 10:44 CET/CEST

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flatexDEGIRO SE: Full-year 2026 guidance raised, financial targets originally set for 2027 expected to be achieved already in 2026, one year ahead of time



Following substantial growth in the first half-year of 2026, flatexDEGIRO SE (the “Company”) increases its 2026 full-year guidance for Revenues and Net Income.



Management now expects Revenues to reach around € 650 million, a growth of approximately 16 percent versus 2025 (previous guidance: growth of 5-10 percent to around € 588 to 616 million). Net Income is expected to reach around € 200 million, a growth of approximately 25 percent versus 2025 (previous guidance: growth of 5-15 percent to around € 168 to 184 million).



As a result, the Company expects to achieve its financial targets originally set for 2027 (Revenues of around € 650 million, Net Income of around € 200 million) one year earlier than initially targeted.



Management expects to provide a new mid-term guidance reflecting flatexDEGIRO’s ongoing growth in February 2027.



Contact:

Achim Schreck

Head of IR & Corporate Communications

flatexDEGIRO SE

Omniturm, Große Gallusstraße 16-18

D-60321 Frankfurt/Main

+49 (0) 69 450001 1700

achim.schreck@flatexdegiro.com

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