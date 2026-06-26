flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|
26.06.2026 10:44:44
EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Full-year 2026 guidance raised, financial targets originally set for 2027 expected to be achieved already in 2026, one year ahead of time
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EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO SE / Key word(s): Forecast / Full year
flatexDEGIRO SE: Full-year 2026 guidance raised, financial targets originally set for 2027 expected to be achieved already in 2026, one year ahead of time
Following substantial growth in the first half-year of 2026, flatexDEGIRO SE (the “Company”) increases its 2026 full-year guidance for Revenues and Net Income.
Management now expects Revenues to reach around € 650 million, a growth of approximately 16 percent versus 2025 (previous guidance: growth of 5-10 percent to around € 588 to 616 million). Net Income is expected to reach around € 200 million, a growth of approximately 25 percent versus 2025 (previous guidance: growth of 5-15 percent to around € 168 to 184 million).
As a result, the Company expects to achieve its financial targets originally set for 2027 (Revenues of around € 650 million, Net Income of around € 200 million) one year earlier than initially targeted.
Management expects to provide a new mid-term guidance reflecting flatexDEGIRO’s ongoing growth in February 2027.
Contact:
Achim Schreck
Head of IR & Corporate Communications
flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
D-60321 Frankfurt/Main
+49 (0) 69 450001 1700
achim.schreck@flatexdegiro.com
End of Inside Information
26-Jun-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|flatexDEGIRO SE
|Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
|60312 Frankfurt / Main
|Germany
|Phone:
|+49 (0) 69 450001 0
|E-mail:
|ir@flatexdegiro.com
|Internet:
|www.flatexdegiro.com
|ISIN:
|DE000FTG1111
|WKN:
|FTG111
|Indices:
|MDAX
|Listed:
|Regulated Market in Dusseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2354908
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2354908 26-Jun-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|15.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.06.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|15.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.06.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|15.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.06.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|22.04.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|36,76
|0,11%
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