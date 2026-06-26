flatexDEGIRO Aktie

flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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26.06.2026 10:44:44

EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Full-year 2026 guidance raised, financial targets originally set for 2027 expected to be achieved already in 2026, one year ahead of time

EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO SE / Key word(s): Forecast / Full year
flatexDEGIRO SE: Full-year 2026 guidance raised, financial targets originally set for 2027 expected to be achieved already in 2026, one year ahead of time

26-Jun-2026 / 10:44 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

flatexDEGIRO SE: Full-year 2026 guidance raised, financial targets originally set for 2027 expected to be achieved already in 2026, one year ahead of time

Following substantial growth in the first half-year of 2026, flatexDEGIRO SE (the “Company”) increases its 2026 full-year guidance for Revenues and Net Income.

Management now expects Revenues to reach around € 650 million, a growth of approximately 16 percent versus 2025 (previous guidance: growth of 5-10 percent to around € 588 to 616 million). Net Income is expected to reach around € 200 million, a growth of approximately 25 percent versus 2025 (previous guidance: growth of 5-15 percent to around € 168 to 184 million).

As a result, the Company expects to achieve its financial targets originally set for 2027 (Revenues of around € 650 million, Net Income of around € 200 million) one year earlier than initially targeted.

Management expects to provide a new mid-term guidance reflecting flatexDEGIRO’s ongoing growth in February 2027.

Contact:
Achim Schreck
Head of IR & Corporate Communications
flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
D-60321 Frankfurt/Main
+49 (0) 69 450001 1700
achim.schreck@flatexdegiro.com


End of Inside Information

26-Jun-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt / Main
Germany
Phone: +49 (0) 69 450001 0
E-mail: ir@flatexdegiro.com
Internet: www.flatexdegiro.com
ISIN: DE000FTG1111
WKN: FTG111
Indices: MDAX
Listed: Regulated Market in Dusseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2354908

 
End of Announcement EQS News Service

2354908  26-Jun-2026 CET/CEST

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15.06.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.06.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
09.06.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

flatexDEGIRO AG 36,76 0,11% flatexDEGIRO AG

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