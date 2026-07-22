EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Konzernergebnis im zweiten Quartal deutlich über den Markterwartungen, Konzernergebnis-Prognose angehoben

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flatexDEGIRO SE: Konzernergebnis im zweiten Quartal deutlich über den Markterwartungen, Konzernergebnis-Prognose angehoben



22.07.2026 / 17:55 CET/CEST

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flatexDEGIRO SE: Konzernergebnis im zweiten Quartal deutlich über den Markterwartungen, Konzernergebnis-Prognose angehoben



Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen, liegt das Konzernergebnis der flatexDEGIRO SE im zweitem Quartal 2026 mit € 61,3 Millionen um 55,1 Prozent über dem Vorjahresquartal (Q2 2025: € 39,5 Millionen) und deutlich über den Markterwartungen (vom Unternehmen eingesammelter Analysten-Konsensus vom 20. Juli 2026: Mittelwert von € 53,8 Millionen).



Der Umsatz belief sich im zweiten Quartal 2026 auf € 166,5 Millionen (Q2 2025: € 132,1 Millionen) bei einer Bruttomarge von 86,9 Prozent (Q2 2025: 86,4 Prozent). Die operativen Aufwendungen inklusive Abschreibungen auf Vermögenswerte sanken auf € 59,6 Millionen (Q2 2025: € 60,2 Millionen), was vor allem auf geringere Personalkosten in Höhe von € 24,1 Millionen (Q2 2025: € 30,5 Millionen) zurückzuführen ist und insbesondere im Zusammenhang mit niedrigeren Aufwendungen für langfristige variable Vergütungskomponente steht.



Nach deutlichem Wachstum und einer weiteren Ausweitung der Gewinnmargen im ersten Halbjahr 2026, sowie einer anhaltenden Fokussierung auf Kostendisziplin in der zweiten Jahreshälfte 2026, erhöht flatexDEGIRO seine Gesamtjahresprognose für das Konzernergebnis.



Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr 2026 (unverändert) einen Umsatz von rund € 650 Millionen (vom Unternehmen eingesammelter Analysten-Konsensus: € 659,0 Millionen), was einem Wachstum von etwa 16 Prozent gegenüber 2025 entspricht. Das Konzernergebnis wird nun für 2026 in einer Spanne von € 200 bis 230 Millionen erwartet, was einem Wachstum von etwa 25 bis 43 Prozent gegenüber 2025 entspricht (vom Unternehmen eingesammelter Analysten-Konsensus: € 211,5 Millionen, bisherige Erwartung des Vorstands: rund € 200 Millionen).



Kontakt:

Achim Schreck

Head of IR & Corporate Communications

flatexDEGIRO SE

Omniturm, Große Gallusstraße 16-18

D-60321 Frankfurt/Main

+49 (0) 69 450001 1700

achim.schreck@flatexdegiro.com



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