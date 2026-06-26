EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben; ursprünglich für 2027 gesteckte Finanzziele sollen schon in 2026 und damit ein Jahr früher als geplant erreicht werden

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flatexDEGIRO SE: Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben; ursprünglich für 2027 gesteckte Finanzziele sollen schon in 2026 und damit ein Jahr früher als geplant erreicht werden



26.06.2026 / 10:44 CET/CEST

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flatexDEGIRO SE: Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben; ursprünglich für 2027 gesteckte Finanzziele sollen schon in 2026 und damit ein Jahr früher als geplant erreicht werden



Nach deutlichem Wachstum im ersten Halbjahr 2026 hat flatexDEGIRO SE (die „Gesellschaft“) ihre Prognose für Umsatz und Konzernergebnis für das Gesamtjahr 2026 angehoben.



Der Vorstand rechnet nun mit einem Umsatz von rund € 650 Millionen, was einem Wachstum von etwa 16 Prozent gegenüber 2025 entspricht (bisherige Prognose: Wachstum von 5-10 Prozent auf € 588 bis 616 Millionen). Das Konzernergebnis wird voraussichtlich rund € 200 Millionen betragen, was einem Wachstum von etwa 25 Prozent gegenüber 2025 entspricht (bisherige Prognose: Wachstum von 5-15 Prozent auf € 168 bis 184 Millionen).



Damit erwartet das Unternehmen, die ursprünglich für 2027 gesteckten Finanzziele (Umsatz von rund € 650 Millionen, Konzernergebnis von rund € 200 Millionen) bereits ein Jahr früher zu erreichen.



Der Vorstand plant, im Februar 2027 eine neue Mittelfristprognose abzugeben, die das anhaltende Wachstum von flatexDEGIRO SE entsprechend widerspiegelt.



Kontakt:

Achim Schreck

Head of IR & Corporate Communications

flatexDEGIRO SE

Omniturm, Große Gallusstraße 16-18

D-60321 Frankfurt/Main

+49 (0) 69 450001 1700

achim.schreck@flatexdegiro.com



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