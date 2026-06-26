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26.06.2026 10:44:44

EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben; ursprünglich für 2027 gesteckte Finanzziele sollen schon in 2026 und damit ein Jahr früher als geplant erreicht werden

EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
flatexDEGIRO SE: Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben; ursprünglich für 2027 gesteckte Finanzziele sollen schon in 2026 und damit ein Jahr früher als geplant erreicht werden

26.06.2026 / 10:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

flatexDEGIRO SE: Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben; ursprünglich für 2027 gesteckte Finanzziele sollen schon in 2026 und damit ein Jahr früher als geplant erreicht werden

Nach deutlichem Wachstum im ersten Halbjahr 2026 hat flatexDEGIRO SE (die „Gesellschaft“) ihre Prognose für Umsatz und Konzernergebnis für das Gesamtjahr 2026 angehoben.

Der Vorstand rechnet nun mit einem Umsatz von rund € 650 Millionen, was einem Wachstum von etwa 16 Prozent gegenüber 2025 entspricht (bisherige Prognose: Wachstum von 5-10 Prozent auf € 588 bis 616 Millionen). Das Konzernergebnis wird voraussichtlich rund € 200 Millionen betragen, was einem Wachstum von etwa 25 Prozent gegenüber 2025 entspricht (bisherige Prognose: Wachstum von 5-15 Prozent auf € 168 bis 184 Millionen).

Damit erwartet das Unternehmen, die ursprünglich für 2027 gesteckten Finanzziele (Umsatz von rund € 650 Millionen, Konzernergebnis von rund € 200 Millionen) bereits ein Jahr früher zu erreichen.

Der Vorstand plant, im Februar 2027 eine neue Mittelfristprognose abzugeben, die das anhaltende Wachstum von flatexDEGIRO SE entsprechend widerspiegelt.

Kontakt:
Achim Schreck
Head of IR & Corporate Communications
flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
D-60321 Frankfurt/Main
+49 (0) 69 450001 1700
achim.schreck@flatexdegiro.com


Ende der Insiderinformation

26.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 450001 0
E-Mail: ir@flatexdegiro.com
Internet: www.flatexdegiro.com
ISIN: DE000FTG1111
WKN: FTG111
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2354908

 
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2354908  26.06.2026 CET/CEST

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