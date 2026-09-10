flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
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10.09.2026 22:07:13
EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Veränderungen im Aufsichtsrat
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EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
flatexDEGIRO SE: Veränderungen im Aufsichtsrat
Der Aufsichtsratsvorsitzende der flatexDEGIRO SE, Hans-Hermann Lotter, hat sein Amt als Vorsitzender mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Er hat den Aufsichtsrat heute im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung persönlich über diesen Entschluss informiert. Stefan Müller wurde mit sofortiger Wirkung interimistisch zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.
Hans-Hermann Lotter wird zudem spätestens am 10. Oktober 2026 aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. An diesem Tag wird auch das Aufsichtsratsmitglied Martina Pfeifer das Gremium verlassen.
Der Aufsichtsrat wird umgehend die Suche nach geeigneten Kandidaten für den Aufsichtsrat einleiten.
Kontakt:
Achim Schreck
Head of Investor Relations
flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
D-60321 Frankfurt/Main
+49 (0) 69 450001 1700
achim.schreck@flatexdegiro.com
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