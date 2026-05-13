EQS-Adhoc: Fonterelli SPAC 4 AG: Hauptversammlung beschließt Kapitalerhöhung - Einbringung der Aqarios GmbH im Zuge einer Sacheinlage

EQS-Ad-hoc: Fonterelli SPAC 4 AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung/Strategische Unternehmensentscheidung

Fonterelli SPAC 4 AG: Hauptversammlung beschließt Kapitalerhöhung - Einbringung der Aqarios GmbH im Zuge einer Sacheinlage



13.05.2026 / 20:35 CET/CEST

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Die außerordentliche Hauptversammlung der Fonterelli SPAC 4 AG („Gesellschaft“) hat heute eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 2.250.000,00 durch Ausgabe von 2.250.000 neuen Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Wege einer Sacheinlage beschlossen. Gegenstand der Kapitalerhöhung ist die Einbringung von sämtlichen Geschäftsanteilen an der Aqarios GmbH („Aqarios“) mit Sitz in München.

Aqarios ist ein Münchner Softwareunternehmen, das sich auf Quantencomputing und fortgeschrittene Optimierungsmethoden für industrielle Anwendungen spezialisiert hat. Kern des Angebots ist die proprietäre Software-Plattform Luna, die Unternehmen in Bereichen wie Produktion, Logistik und Energie einen einfachen Zugang zu klassischen, hybriden und quantenbasierten Optimierungsalgorithmen bietet und damit komplexe Planungs- und Entscheidungsprobleme löst. Konkrete Anwendung finden die Technologien von Aqarios auch in einem gemeinsamen Produkt mit dem Fintech -Unternehmen Divizend, das in Kürze auf den Markt kommt.

Aqarios hat bereits zahlreiche erfolgreiche Projekte mit DAX-Unternehmen und anderen renommierten Gesellschaften wie BASF, E.ON und MTU Aero Engines durchgeführt. Im Rahmen weiterer Kooperationen beschäftigte sich Aqarios auch mit Anwendungsfällen bei BMW, SAP, Siemens und anderen Konzernen. Das Unternehmen verbindet wissenschaftliche Tiefe mit industrieller Anwendungsorientierung und bringt Quantencomputing-Methoden direkt in die Praxis führender Unternehmen.

Mit der Einbringung der Aqarios entsteht nach Kenntnis der Gesellschaft das erste in Deutschland gelistete Unternehmen, das im Zukunftsmarkt Quantumcomputing tätig ist.

Die Firmierung der Gesellschaft lautet künftig „Aqarios Quantum Technologies AG“.

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft werden im Zuge der Neuausrichtung mit Branchenexperten neu besetzt.



Mitteilende Person: Dr. Andreas Beyer, Meldebeauftragter