Fonterelli SPAC 4 Aktie

Fonterelli SPAC 4 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40UU4 / ISIN: DE000A40UU44

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01.07.2026 15:51:14

EQS-Adhoc: Fonterelli SPAC 4 AG (künftig: Aqarios Quantum Technologies AG): Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe mit Wandlungspreis von 6,00 € pro Aktie geplant

EQS-Ad-hoc: Fonterelli SPAC 4 AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige
Fonterelli SPAC 4 AG (künftig: Aqarios Quantum Technologies AG): Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe mit Wandlungspreis von 6,00 € pro Aktie geplant

01.07.2026 / 15:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand hat heute einen Vorvertrag mit einem US-Investor unterzeichnet, der sich zur Zeichnung einer Wandelanleihe im Gegenwert von über 200.000,00 USD verpflichtet hat. Der Wandlungspreis beträgt 6,00 € pro Aktie. Die Gesellschaft kann zum Laufzeitende die Wandlung erklären.

Die Ausgabe der Wandelanleihe erfolgt nach Eintragung der am 13.5.2026 durch die Hauptversammlung beschlossenen Sachkapitalerhöhung und nach Eintragung des bedingten Kapitals in das Handelsregister. Die Wandelanleihe kann auch anderen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden.


Mitteilende Person: Dr. Andreas Beyer, Meldebeauftragter

Kontakt:

Dr. Andreas Beyer

Fonterelli SPAC 4 AG

Waldhornstr. 6

80997 München

 



Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

Kurzportrait:

Die Hauptversammlung der Fonterelli SPAC 4 AG (künftig: Aqarios Quantum Technologies AG) hat kürzlich die Übernahme der Aqarios GmbH im Wege einer Sachkapitalerhöhung beschlossen. Die Aqarios GmbH ist ein 2021 gegründetes Spin-off der LMU München und ein führender Anbieter anwendungsorientierter Quantensoftware. Das Unternehmen entwickelt Lösungen zur Optimierung komplexer Problemstellungen und macht mit seiner Plattform Luna Quantencomputing für Unternehmen aus Energie, Finanzen, Logistik, Luftfahrt und Fertigung praktisch nutzbar – hardware-agnostisch, klassisch und quantenbasiert kombinierbar, und ohne erforderliche Quantenexpertise auf Kundenseite.

 

01.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fonterelli SPAC 4 AG
Waldhornstr. 6
80997 München
Deutschland
Telefon: 0 89 81 00 91 19
Fax: 0 89 81 00 91 37
E-Mail: info@fonterelli.de
Internet: www.fonterelli.de
ISIN: DE000A40UU44
WKN: A40UU4
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 2358148

 
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2358148  01.07.2026 CET/CEST

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