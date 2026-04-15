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15.04.2026 19:52:13

EQS-Adhoc: Formycon AG informiert über verbesserte vorläufige Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2025 und gibt Datum für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses bekannt

EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Sonstiges
Formycon AG informiert über verbesserte vorläufige Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2025 und gibt Datum für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses bekannt

15.04.2026 / 19:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Formycon AG informiert über verbesserte vorläufige Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2025 und gibt Datum für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses bekannt

  • Konzern-EBITDA mit ca. -4 Mio. € (vs. -12 Mio. €) und Konzern-Adjusted-EBITDA mit ca. -2 Mio. € (vs. -7 Mio. €) besser als zuvor kommuniziert
  • Konzernumsatzerlöse unverändert bei ca. 45 Mio. €
  • Konzern-Working Capital mit ca. 70 Mio. € (vs. 73 Mio. €) leicht unterhalb vorläufiger Annahme, aber über der Prognose
  • Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses mit Analystenkonferenz am 22. April 2026 geplant

Planegg-Martinsried, Deutschland, 15. April 2026 – Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY) („Gesellschaft“ oder „Formycon“) gibt bekannt, dass sich im Rahmen der finalen Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 gegenüber den am 04. März 2026 veröffentlichten vorläufigen Zahlen Änderungen bei den Ergebniskennzahlen Konzern-EBITDA und Konzern-Adjusted-EBITDA sowie dem Konzern-Working Capital ergeben haben.

Auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse erwartet die Gesellschaft ein signifikant besseres Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) sowie ein deutlich höheres bereinigtes Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-Adjusted-EBITDA) als bislang kommuniziert. Die Verbesserungen des Konzern-EBITDA von ursprünglich -12 Mio. € auf nunmehr rund -4 Mio. € und des Konzern-Adjusted-EBITDA von ursprünglich -7 Mio. € auf nunmehr ca. -2 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus einer Anpassung des Bilanzierungsansatzes von Entwicklungsinvestitionen.

Von diesen Anpassungen betroffen ist auch das Konzern-Working Capital, das sich nunmehr auf ca. 70 Mio. € beläuft und damit leicht unter der bisherigen vorläufigen Annahme (ca. 73 Mio. €), jedoch deutlich über der Prognose (55 Mio. € bis 65. Mio. €) liegt.

Die vorläufigen Konzernumsatzerlöse bleiben unverändert und liegen weiterhin bei ca. 45 Mio. €. Ebenso haben sich keine wesentlichen Veränderungen zum bereits kommunizierten Impairment-Test für FYB202 ergeben.

Die endgültigen Geschäftszahlen und weitergehende Informationen zum Geschäftsjahr 2025 sowie der Ausblick für 2026 werden am 22. April 2026 mit dem Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 auf der Webseite unter Publikationen - Formycon AG veröffentlicht.

-------------

Kontakt:
Formycon AG
Fraunhoferstraße 15
82152 Planegg/Martinsried
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 - 86 46 67 149 | Fax + 49 (0) 89 - 86 46 67 110
ir@formycon.com // www.formycon.com

Haftungsausschluss

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können “zukunftsgerichtete Aussagen” darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter “können”, “werden”, “sollten”, “planen”, “erwarten”, “voraussehen”, “schätzen”, “glauben”, “beabsichtigen”, “projizieren”, oder “abzielen” oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Formycon AG
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82152 Planegg-Martinsried
Deutschland
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Fax: +49 89 864667 110
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Internet: www.formycon.com
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