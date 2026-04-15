Formycon Aktie
WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8
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15.04.2026 19:52:13
EQS-Adhoc: Formycon AG informiert über verbesserte vorläufige Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2025 und gibt Datum für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses bekannt
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EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Sonstiges
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Formycon AG informiert über verbesserte vorläufige Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2025 und gibt Datum für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses bekannt
Planegg-Martinsried, Deutschland, 15. April 2026 – Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY) („Gesellschaft“ oder „Formycon“) gibt bekannt, dass sich im Rahmen der finalen Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 gegenüber den am 04. März 2026 veröffentlichten vorläufigen Zahlen Änderungen bei den Ergebniskennzahlen Konzern-EBITDA und Konzern-Adjusted-EBITDA sowie dem Konzern-Working Capital ergeben haben.
Auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse erwartet die Gesellschaft ein signifikant besseres Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) sowie ein deutlich höheres bereinigtes Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-Adjusted-EBITDA) als bislang kommuniziert. Die Verbesserungen des Konzern-EBITDA von ursprünglich -12 Mio. € auf nunmehr rund -4 Mio. € und des Konzern-Adjusted-EBITDA von ursprünglich -7 Mio. € auf nunmehr ca. -2 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus einer Anpassung des Bilanzierungsansatzes von Entwicklungsinvestitionen.
Von diesen Anpassungen betroffen ist auch das Konzern-Working Capital, das sich nunmehr auf ca. 70 Mio. € beläuft und damit leicht unter der bisherigen vorläufigen Annahme (ca. 73 Mio. €), jedoch deutlich über der Prognose (55 Mio. € bis 65. Mio. €) liegt.
Die vorläufigen Konzernumsatzerlöse bleiben unverändert und liegen weiterhin bei ca. 45 Mio. €. Ebenso haben sich keine wesentlichen Veränderungen zum bereits kommunizierten Impairment-Test für FYB202 ergeben.
Die endgültigen Geschäftszahlen und weitergehende Informationen zum Geschäftsjahr 2025 sowie der Ausblick für 2026 werden am 22. April 2026 mit dem Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 auf der Webseite unter Publikationen - Formycon AG veröffentlicht.
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Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können “zukunftsgerichtete Aussagen” darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter “können”, “werden”, “sollten”, “planen”, “erwarten”, “voraussehen”, “schätzen”, “glauben”, “beabsichtigen”, “projizieren”, oder “abzielen” oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
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|Formycon AG
|Fraunhoferstraße 15
|82152 Planegg-Martinsried
|Deutschland
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|ISIN:
|DE000A1EWVY8, NO0013586024
|WKN:
|A1EWVY, A4DFJH
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
|EQS News ID:
|2309184
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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