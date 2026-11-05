EQS-Adhoc: Formycon AG nimmt zahlungsunwirksame Wertminderungen auf FYB201 und FYB202 vor und passt die Prognose für das bereinigte EBITDA an

EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige

Formycon AG nimmt zahlungsunwirksame Wertminderungen auf FYB201 und FYB202 vor und passt die Prognose für das bereinigte EBITDA an



05.11.2026 / 14:44 CET/CEST

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Formycon AG nimmt zahlungsunwirksame Wertminderungen auf FYB201 und FYB202 vor und passt die Prognose für das bereinigte EBITDA an

Planegg-Martinsried, Deutschland, 05. November 2026 – Der Vorstand der Formycon AG (FWB: FYB, ISIN DE000A1EWVY8) ("Formycon" oder "Gesellschaft") hat heute beschlossen, in den Konzernzahlen zum 30. September 2026 Wertminderungen für die Biosimilars FYB201 (Ranibizumab) und FYB202 (Ustekinumab) vorzunehmen. Anlass ist die reguläre Werthaltigkeitsprüfung zum Quartalsende. Die Vermarktungspartner erwarten für beide Produkte niedrigere Umsätze. Die Prognose für das bereinigte EBITDA wird angepasst.

Formycon erwartet für das Geschäftsjahr 2026 unverändert Umsatzerlöse von 60 Mio. bis 70 Mio. EUR und ein EBITDA von 0 Mio. bis 10 Mio. EUR, jeweils am unteren Ende der Spanne der bisherigen Prognose, sowie ein Nettoumlaufvermögen (Working Capital) zum Jahresende von 20 Mio. bis 30 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA erwartet der Vorstand nunmehr bei -15 Mio. bis -5 Mio. EUR (bisher 5 Mio. bis 15 Mio. EUR). Grund hierfür ist das Ergebnis der Beteiligung an der Bioeq AG, das im bereinigten EBITDA enthalten ist und mit den Umsatzerwartungen für FYB201 sinkt.

Aus den angepassten Umsatzerwartungen der Vermarktungspartner ergeben sich in den Konzernzahlen nach IFRS Wertminderungen der Rechte an FYB202 und der Beteiligung an der Bioeq AG (FYB201). Gegenläufig wirkt die Neubewertung der bedingten Kaufpreisverbindlichkeiten aus dem Erwerb der Rechte im Jahr 2022. Netto belasten die Wertminderungen das Konzernergebnis 2026 mit 82 Mio. EUR für FYB202 und 39 Mio. EUR für FYB201. Die Wertminderungen sind jedoch nicht zahlungswirksam.

Die übrigen Entwicklungsprojekte von Formycon sind von den Wertminderungen nicht betroffen.

Formycon veröffentlicht die Zahlen für die ersten neun Monate 2026 wie geplant am 12. November 2026 und erläutert die Wertminderungen und die Prognose in der Telefonkonferenz an diesem Tag um 15:00 Uhr (MEZ); die Einwahldaten stehen unter www.formycon.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

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