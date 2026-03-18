EQS-Adhoc: Formycon AG verschiebt Veröffentlichung ihres testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025

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Formycon AG verschiebt Veröffentlichung ihres testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025



18.03.2026 / 18:53 CET/CEST

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Formycon AG verschiebt Veröffentlichung ihres testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025

Planegg-Martinsried, Deutschland, 18. März 2026 – Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass sich die ursprünglich für den 26. März 2026 geplante Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025 verschiebt.

Ein wesentlicher Grund ist die Umstellung auf ein neues internes Finanzplanungssystem, das im Berichtszeitraum konzernweit implementiert wurde. Im Zuge der finalen Abschlussarbeiten hat sich zudem ein erhöhter Abstimmungs- und Validierungsaufwand ergeben, der mehr Zeit und Dokumentationsbedarf erfordert als ursprünglich vorgesehen. Vor diesem Hintergrund konnten noch nicht alle Unterlagen fertig gestellt und die erforderlichen Prüfungen abgeschlossen werden.

Die Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 ist im Laufe des Aprils 2026 und somit weiterhin im Rahmen der gesetzlichen und börsenrechtlichen Fristen vorgesehen. Ein genaues Datum wird die Gesellschaft rechtzeitig bekanntgeben.

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Kontakt:

Formycon AG

Fraunhoferstraße 15

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland

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Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com