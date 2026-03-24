FORTEC Elektronik Aktie

FORTEC Elektronik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577410 / ISIN: DE0005774103

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.03.2026 18:39:53

EQS-Adhoc: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026

EQS-Ad-hoc: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026

24.03.2026 / 18:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

FORTEC Elektronik AG: Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026

Germering, 24. März 2026 – Nach Auswertung der vorläufigen Zahlen für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2025/2026 der FORTEC Elektronik AG zeigen die Umsatz- und Ergebniszahlen aufgrund der weiterhin vor allem auch im Segment Datenvisualisierung (FORTEC Integrated und FORTEC US) angespannten konjunkturellen Lage sowie der relativ zum Umsatz weiter gestiegenen Kosten in Verbindung auch mit einigen in diesem Geschäftsjahr absehbar zu verarbeitenden Einmaleffekten, dass das in Aussicht genommene Niveau nicht erreicht werden wird. Im ersten Halbjahr 2025/2026 lag der vorläufige Konzernumsatz bei rund 37,7 Mio. EUR (VJ: 35,6 Mio. EUR) und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) bei rund 0,4 Mio. EUR (VJ: 0,2Mio. EUR).

Es zeigt sich damit, dass das prognostizierte Konzern-EBIT voraussichtlich operativ mit einer „schwarzen Null“ für das Geschäftsjahr bei einem prognostizierten Konzernumsatz zwischen 76 Mio. EUR und 80 Mio. EUR (bisher: 80 Mio. EUR bis 85 Mio. EUR) abschließen wird, wobei neben zu erwartenden nicht cash-wirksamen Effekten zudem jedenfalls noch negative cash-wirksame Einmal-Effekte in vergleichbarer Größenordnung von 1,00 bis 1,50 Mio. EUR bis zum Geschäftsjahresende hinzutreten werden.

Die aktuellen geopolitischen und weltwirtschaftlichen Unsicherheiten erschweren zudem derzeit eine valide Prognoseerstellung. Der aktuelle Krieg in der Golfregion zwischen den USA/Israel und IRAN hat zwar nur eingeschränkt direkte Auswirkungen auf FORTEC, jedoch sind mittelbare Einflüsse durch eine massive Verunsicherung in der Wirtschaft sowie in Bezug auf die Logistik feststellbar. Zudem rechnet der Konzern aufgrund von voraussichtlich wieder erhöhten Inflationsraten mit steigenden sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die unabhängig vom Umsatz sind, wie beispielsweise im Energiebereich.

Mit der Anpassung der kurzfristigen Prognose und vor dem Hintergrund der bekannten und beabsichtigten Neuformierung des Vorstandes zum Beginn des neuen Geschäftsjahres 2026/2027 wird dieser vor dem Hintergrund der weiteren konjunkturellen Entwicklung die bisherige Aussage für die mittelfristige Prognose aus dem Jahr 2025 und die weiteren Umsatzziele dann erneut bewerten.

Der Halbjahresbericht wird ab dem 26. März 2026 auf der Website der Gesellschaft unter https://www.fortecag.de/investor-relations/berichte/ zur Verfügung stehen.

 

Henrik Christiansen , Ulrich Ermel

Vorstand

 

FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany
Phone: +49 89 894450 232

aktie@fortecag.de | www.fortecag.de



Ende der Insiderinformation

24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
Augsburger Str. 2b
82110 Germering
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 89 44 50 0
Fax: +49 (0)89 89 44 50 123
E-Mail: aktie@fortecag.de
Internet: www.fortecag.de
ISIN: DE0005774103
WKN: 577410
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2297136

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2297136  24.03.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FORTEC Elektronik AG

mehr Nachrichten

Analysen zu FORTEC Elektronik AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

FORTEC Elektronik AG 10,90 1,40% FORTEC Elektronik AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen