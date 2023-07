EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Aktueller Stand des Investments der Yangji Investment Partners LLC

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Finanzierung

fox e-mobility AG: Aktueller Stand des Investments der Yangji Investment Partners LLC



21.07.2023 / 15:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



fox e-mobility AG: Aktueller Stand des Investments der Yangji Investment Partners LLC München, 21. Juli 2023. Der Vorstand der fox e-mobility AG (DE000A2NB551) gibt bekannt, dass Yangji Asset Management/Yangji Investment Co., Ltd (Yangji) heute den aktuellen Stand wie folgt bestätigt hat: Yangji hat ihre Bank angewiesen, die Mittel an die fox e-mobility AG zu überweisen. Die überweisende Bank wartet noch auf ein Dokument der koreanischen Finanzaufsichtsbehörde (FSS). Die Überweisung wird ausgeführt, sobald die überweisende Bank grünes Licht von der FSS erhalten hat.

Die FSS hat Yangji mitgeteilt, dass sie keine weiteren Fragen oder Bedarf an zusätzlicher Dokumentation hat und diesbezüglich einen entsprechenden Bericht vorbereitet. Es ist öffentlich bekannt, dass seit Juni 2023 die Verwaltungsverfahren bei der FSS länger dauern als erwartet, weil die FSS und die lokalen Banken beschlossen haben die interne Kontrolle und die Verfahrensregeln zu verschärfen, um die Überwachung atypischer Transaktionen zu verbessern.



https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/07/602_352498.html



Das Frankfurter Büro der FSS hat bestätigt, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass solche Verfahren mehr als einen Monat dauern.



Kontakt:

ir@fox-em.com



Ende der Insiderinformation

21.07.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com