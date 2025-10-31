fox e-mobility Aktie
WKN DE: A40ZV7 / ISIN: DE000A40ZV71
|
31.10.2025 14:12:53
EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Finanzbericht für das erste Halbjahr 2025
|
EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Halbjahresfinanzbericht 2025
Der Vorstand der Gesellschaft teilt mit:
Der Halbjahresabschluss zum 30.Juni 2025 und der Lagebericht für das erste Halbjahr 2025 wurden am 31.Oktober 2025 vom Aufsichtsrat gebilligt.
Der Halbjahresfinanzbericht 2025 wird heute noch auf der Webseite der Gesellschaft (https://fox-em.com/de/finanzberichte/) veröffentlicht. Die Hinterlegung im Unternehmensregister erfolgt in den nächsten Tagen.
Die wichtigsten Kennzahlen des Finanzberichts zum 30. Juni 2025 lauten:
Die Bewertung der Beteiligung an der Fox Automotive Switzerland AG auf der Aktivseite bleibt unverändert bei EUR 6,450,000. Der Halbjahresverlust beträgt EUR 508,649.
Ende der Insiderinformation
31.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|fox e-mobility AG
|Königsallee 61
|40215 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.fox-em.com
|ISIN:
|DE000A40ZV71
|WKN:
|A40ZV7
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
|EQS News ID:
|2222046
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2222046 31.10.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu fox e-mobility AG Nach Kapitalherabsetzungmehr Nachrichten
|
31.10.25
|EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Finanzbericht für das erste Halbjahr 2025 (EQS Group)
|
31.10.25
|EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Half-Year Financial Report 2025 (EQS Group)
|
14.10.25
|EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Extension of the subscription period for the current subscription offer (EQS Group)
|
14.10.25