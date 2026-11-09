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WKN DE: A40ZV7 / ISIN: DE000A40ZV71

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09.11.2026 19:00:13

EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Testierter Jahresfinanzbericht 2025 - Kursnotierung wird, morgen Dienstag, 10.11.2026, and der Börse Düsseldorf wieder aufgenommen

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Gesamtjahr
fox e-mobility AG: Testierter Jahresfinanzbericht 2025 - Kursnotierung wird, morgen Dienstag, 10.11.2026, and der Börse Düsseldorf wieder aufgenommen

09.11.2026 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 9. November 2026

 

fox e-mobility AG: Testierter Jahresfinanzbericht 2025 – Kurnotierung wird, morgen Dienstag, 10.11.2026, an der Börse Düsseldorf wieder aufgenommen

 

Der Vorstand der Gesellschaft teilt mit, dass der Aufsichtsrat den durch Dr. Kleeberg & Partner GmbH (Member Crowe Global) testierten Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 festgestellt hat. Der Abschlussvermerk des Abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses und auch des Lageberichts ist uneingeschränkt. Der Nachtragsbericht als Teil des Anhangs zur Bilanz per 31.12.2025 berücksichtigt Vorgänge von besonderer Bedeutung bis zum 5. November 2026.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2025 bei einer Bilanzsumme von EUR 7.734.191 einen Jahresüberschuss von EUR 753.214 erwirtschaftet, der mit dem Verlustvortrag von EUR 1.063.477 verrechnet wurde. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Testats-Exemplar des Jahresfinanzberichts 2025 verwiesen, dass unter:

 https://fox-em.com/wp-content/uploads/2026/11/Elektronische-Kopie-Testatsexemplar-166602531.pdf

veröffentlicht ist.

Nach dem Bilanzstichtag wurden im Zuge eines „Debt-Equity Swaps“ aus dem Bedingten Kapital per dato 750.000 junge Aktien geschaffen und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft um weitere EUR 750.000 reduziert. Die jungen Aktien werden erst nach der Hauptversammlung am 16. Dezember 2026 mit den Stammaktien gleichgestellt.

Die Kursnotierung der 1.044.210 Stammaktien (ISIN: DE 000A40ZV71) an der Börse Düsseldorf wird, morgen Dienstag, 10.11.2026, an der Börse Düsseldorf wieder aufgenommen.

 



Ende der Insiderinformation

09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: fox e-mobility AG
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.fox-em.com
ISIN: DE000A40ZV71
WKN: A40ZV7
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg
LEI Code: 5299007ROOEN7IP1VV97
EQS News ID: 2431206

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2431206  09.11.2026 CET/CEST

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