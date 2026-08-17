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WKN DE: A40ZV7 / ISIN: DE000A40ZV71

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17.08.2026 12:33:34

EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Uneingeschränktes Testat für den Jahresabschluss 2023

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
fox e-mobility AG: Uneingeschränktes Testat für den Jahresabschluss 2023

17.08.2026 / 12:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Uneingeschränktes Testat für Jahresabschluss 2023

 

Der Vorstand der fox e-mobility AG teilt mit:

Nach freiwilliger Prüfung des Jahresabschlusses und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Kleeberg & Partner GmbH, München am 4.8.2026 einen 65-seitigen Prüfungsbericht mit einem uneingeschränkten Testat (§ 322 Abs.2 Ziff.1 HGB) vorgelegt.  Der Aufsichtsrat der fox e-mobility AG hat nach Prüfung den testierten Jahresabschluss am 15.8.2026 gebilligt.

Der testierte Jahresabschluss weicht gegenüber dem am 28.7.2025 veröffentlichten untestierten Jahresabschluss geringfügig ab. Die Abweichungen beruhen auf nachträglich erfolgten Buchungsanpassungen im Bereich Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Dadurch verringert sich der Jahresüberschuss des Geschäftsjahrs 2023 um ca. EUR 0,154 Mio.  auf EUR 0,239 Mio. bei einem Eigenkapital weiterhin von ca. EUR 68 Mio.

Aktuell ist die Kursnotierung der Namensaktien der fox e-mobility AG (ISIN: DE000A40ZV71) suspendiert und wird erst mit Vorlage der testierten Jahresabschlüsse 2024 und 2025 wieder aufgenommen. 



Ende der Insiderinformation

17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: fox e-mobility AG
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.fox-em.com
ISIN: DE000A40ZV71
WKN: A40ZV7
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg
LEI Code: 5299007ROOEN7IP1VV97
EQS News ID: 2384018

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2384018  17.08.2026 CET/CEST

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