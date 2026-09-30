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WKN DE: A40ZV7 / ISIN: DE000A40ZV71

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30.09.2026 17:27:23

EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Veröffentlichung des Haljahresfinanzberichts 2026 wird verschoben

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
fox e-mobility AG: Veröffentlichung des Haljahresfinanzberichts 2026 wird verschoben

30.09.2026 / 17:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

fox e-mobility AG: Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026 wird verschoben

Der Vorstand der fox e-mobility AG  (ISIN: DE000A40ZV71 / WKN: A40ZV7 teilt mit:

Die für heute geplante Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts und Zwischenlageberichts per 30.6.2026 (vgl. Ad-hoc Meldung vom 7.9.2026) muss verschoben werden, da der Aufsichtsrat aufgrund des unerwarteten Todes des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Rene Peter am 25. September 2026 aktuell nicht beschlussfähig ist und folglich den Halbjahresabschluss nicht feststellen kann.

Der Vorstand hat bereits beim Amtsgericht die gerichtliche Bestellung eines Nachfolgers für die Amtszeit bis zur nächsten Hauptversammlung beantragt und rechnet mit einer zeitnahen Bestellung.

Die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts wird unmittelbar danach erfolgen.



Ende der Insiderinformation

30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: fox e-mobility AG
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.fox-em.com
ISIN: DE000A40ZV71
WKN: A40ZV7
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg
LEI Code: 5299007ROOEN7IP1VV97
EQS News ID: 2408188

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2408188  30.09.2026 CET/CEST

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