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25.03.2026 14:02:45

EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: von einem reinen Elektrofahrzeugentwickler zu einem Beteiligungskonzern im Bereich nachhaltige Energien und nachhaltige Mobilitätslösungen

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge/Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
fox e-mobility AG: von einem reinen Elektrofahrzeugentwickler zu einem Beteiligungskonzern im Bereich nachhaltige Energien und nachhaltige Mobilitätslösungen

25.03.2026 / 14:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ein Finanzinvestor aus Liechtenstein hat mit der fox e-mobility AG Vereinbarungen geschlossen, die den operativen Betrieb der fox e-mobility AG sicherstellen und den Umbau des fox e-mobility AG Konzerns von einem reinen Elektrofahrzeugentwickler zu einem Beteiligungskonzern im Bereich nachhaltige Energien und nachhaltige Mobilitätslösungen beginnen. In Bezug auf die nachhaltigen Mobilitätslösungen bleibt es im Rahmen des Umbaus aber bei der Umsetzung der in 2025 kommunizierten MIA 2027 Strategie, wobei statt des Messeauftritts in Paris eine Vorstellung des Prototypen  in den Ländern der potentiellen Produktionspartnern  in Asien früh in 2027 erfolgen wird.

 

Der Finanzinvestor gewährt dazu der fox e-mobility AG eine zu 5% verzinsliche Darlehensfazilität über bis zu EUR 17,5 Mio. Im Umfang von EUR 15 Mio hat die fox e-mobility AG  Kaufverträge über Beteiligungen im europäischen Windkraft- und Photovoltaiksektor mit stabilem Cash-Flow abgeschlossen. Die Bedienung der Darlehensfazilität erfolgt über die Emission von Zwangswandelschuldverschreibungen der fox e-mobilty AG, die kurzfristig durch die Nutzung des Bedingten Kapitals 2021/I zu einer Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft auf bis zu EUR 18,5 Mio führen werden.

 

 



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: fox e-mobility AG
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.fox-em.com
ISIN: DE000A40ZV71
WKN: A40ZV7
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Tradegate BSX
EQS News ID: 2297676

 
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2297676  25.03.2026 CET/CEST

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