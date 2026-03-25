EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: von einem reinen Elektrofahrzeugentwickler zu einem Beteiligungskonzern im Bereich nachhaltige Energien und nachhaltige Mobilitätslösungen

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge/Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen

fox e-mobility AG: von einem reinen Elektrofahrzeugentwickler zu einem Beteiligungskonzern im Bereich nachhaltige Energien und nachhaltige Mobilitätslösungen



25.03.2026 / 14:02 CET/CEST

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Ein Finanzinvestor aus Liechtenstein hat mit der fox e-mobility AG Vereinbarungen geschlossen, die den operativen Betrieb der fox e-mobility AG sicherstellen und den Umbau des fox e-mobility AG Konzerns von einem reinen Elektrofahrzeugentwickler zu einem Beteiligungskonzern im Bereich nachhaltige Energien und nachhaltige Mobilitätslösungen beginnen. In Bezug auf die nachhaltigen Mobilitätslösungen bleibt es im Rahmen des Umbaus aber bei der Umsetzung der in 2025 kommunizierten MIA 2027 Strategie, wobei statt des Messeauftritts in Paris eine Vorstellung des Prototypen in den Ländern der potentiellen Produktionspartnern in Asien früh in 2027 erfolgen wird.

Der Finanzinvestor gewährt dazu der fox e-mobility AG eine zu 5% verzinsliche Darlehensfazilität über bis zu EUR 17,5 Mio. Im Umfang von EUR 15 Mio hat die fox e-mobility AG Kaufverträge über Beteiligungen im europäischen Windkraft- und Photovoltaiksektor mit stabilem Cash-Flow abgeschlossen. Die Bedienung der Darlehensfazilität erfolgt über die Emission von Zwangswandelschuldverschreibungen der fox e-mobilty AG, die kurzfristig durch die Nutzung des Bedingten Kapitals 2021/I zu einer Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft auf bis zu EUR 18,5 Mio führen werden.