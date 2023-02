EQS-Adhoc: Frauenthal Holding AG: Erika Hochrieser als CFO wiederbestellt

EQS-Ad-hoc: Frauenthal Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Frauenthal Holding AG: Erika Hochrieser als CFO wiederbestellt



15.02.2023 / 15:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Als CFO hat sie weiterhin die Verantwortung für den Bereich Finanzen und darüber hinaus die Agenden Investor Relations und Nachhaltigkeit, sowie das Vorstandsmandat in der Division Handel für Finanz, HR und Recht.



Der Vorstand der Frauenthal Holding umfasst unverändert drei Mitglieder: Vorstandsvorsitzender Dr. Hannes Winkler verantwortlich für die Division Automotive, Recht, Interne Revision und Human Resources, Mag. Thomas Stadlhofer zuständig für die Division Frauenthal Handel sowie Mag. Erika Hochrieser als CFO.



Rückfragehinweis:

Frauenthal Holding AG

Rooseveltplatz 10

1090 Wien

w.knezek@frauenthal.at

www.frauenthal.at

Tel: +43 (0)1 505 42 06

Der Aufsichtsrat und Frau Mag. Erika Hochrieser haben sich heute auf eine Verlängerung der am 30.6.2023 auslaufenden Funktionsperiode von Frau Mag. Hochrieser im Vorstand der Frauenthal Holding AG bis 30.6.2027 geeinigt.Als CFO hat sie weiterhin die Verantwortung für den Bereich Finanzen und darüber hinaus die Agenden Investor Relations und Nachhaltigkeit, sowie das Vorstandsmandat in der Division Handel für Finanz, HR und Recht.Der Vorstand der Frauenthal Holding umfasst unverändert drei Mitglieder: Vorstandsvorsitzender Dr. Hannes Winkler verantwortlich für die Division Automotive, Recht, Interne Revision und Human Resources, Mag. Thomas Stadlhofer zuständig für die Division Frauenthal Handel sowie Mag. Erika Hochrieser als CFO.Rückfragehinweis:Frauenthal Holding AGRooseveltplatz 101090 WienTel: +43 (0)1 505 42 06 15.02.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com