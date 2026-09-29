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29.09.2026 13:53:24

EQS-Adhoc: Frauenthal Holding AG: Erika Hochrieser als CFO wiederbestellt

EQS-Ad-hoc: Frauenthal Holding AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie
Frauenthal Holding AG: Erika Hochrieser als CFO wiederbestellt

29.09.2026 / 13:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Aufsichtsrat und Frau Mag. Erika Hochrieser haben sich heute auf eine Verlängerung der am 30.6.2027 auslaufenden Funktionsperiode von Frau Mag. Hochrieser im Vorstand der Frauenthal Holding AG bis 30.6.2028 geeinigt. Als CFO hat sie weiterhin die Verantwortung für die Bereiche Finanzen und Rechnungswesen, Controlling, Nachhaltigkeit und das interne und externe Reporting der Frauenthal-Gruppe. Zudem verantwortet Frau Mag. Hochrieser weiterhin die Division Frauenthal Handel.
Der Vorstand der Frauenthal Holding AG umfasst unverändert drei Mitglieder: Vorstandsvorsitzender Dr. Hannes Winkler, verantwortlich für Unternehmens-Strategie, Human Resources, Recht/Compliance und Interne Revision; Maximilian Schauer zuständig für die Division Frauenthal Immobilien, Business Development, Investor Relations, IT-Angelegenheiten, Versicherungen und das Holding Sekretariat; und Mag. Erika Hochrieser mit den eingangs beschriebenen Verantwortlichkeiten.
 


Ende der Insiderinformation

29.09.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Frauenthal Holding AG
Rooseveltplatz 10
1090 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 505 42 06
Internet: frauenthal.at
ISIN: AT0000762406
WKN: 882002
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 52990038OKF8UAD5LA12
EQS News ID: 2407096

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2407096  29.09.2026 CET/CEST

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