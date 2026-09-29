Frauenthal Aktie
WKN: 76240 / ISIN: AT0000762406
|
29.09.2026 13:53:24
EQS-Adhoc: Frauenthal Holding AG: Erika Hochrieser als CFO wiederbestellt
|
EQS-Ad-hoc: Frauenthal Holding AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie
Der Aufsichtsrat und Frau Mag. Erika Hochrieser haben sich heute auf eine Verlängerung der am 30.6.2027 auslaufenden Funktionsperiode von Frau Mag. Hochrieser im Vorstand der Frauenthal Holding AG bis 30.6.2028 geeinigt. Als CFO hat sie weiterhin die Verantwortung für die Bereiche Finanzen und Rechnungswesen, Controlling, Nachhaltigkeit und das interne und externe Reporting der Frauenthal-Gruppe. Zudem verantwortet Frau Mag. Hochrieser weiterhin die Division Frauenthal Handel.
Der Vorstand der Frauenthal Holding AG umfasst unverändert drei Mitglieder: Vorstandsvorsitzender Dr. Hannes Winkler, verantwortlich für Unternehmens-Strategie, Human Resources, Recht/Compliance und Interne Revision; Maximilian Schauer zuständig für die Division Frauenthal Immobilien, Business Development, Investor Relations, IT-Angelegenheiten, Versicherungen und das Holding Sekretariat; und Mag. Erika Hochrieser mit den eingangs beschriebenen Verantwortlichkeiten.
Ende der Insiderinformation
29.09.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Frauenthal Holding AG
|Rooseveltplatz 10
|1090 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 1 505 42 06
|Internet:
|frauenthal.at
|ISIN:
|AT0000762406
|WKN:
|882002
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|52990038OKF8UAD5LA12
|EQS News ID:
|2407096
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2407096 29.09.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Frauenthal Holding AG
|
13:53
|EQS-Adhoc: Frauenthal Holding AG: Erika Hochrieser als CFO wiederbestellt (EQS Group)
|
26.08.26
|Frauenthal-Aktie dennoch fester: Kräftiger EBIT-Rückgang im ersten Halbjahr (APA)
|
26.08.26
|EQS-AFR: Frauenthal Holding AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
26.08.26
|EQS-AFR: Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
18.06.26
|EQS-HV: Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung (EQS Group)
|
19.05.26
|EQS-HV: Frauenthal Holding AG: Einberufung zur Hauptversammlung (EQS Group)
|
30.04.26
|Frauenthal-Aktie: Spartenverkauf lässt Verlust in die Höhe schnellen (APA)
|
29.04.26
|EQS-AFR: Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
Analysen zu Frauenthal Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Frauenthal Holding AG
|21,40
|0,00%