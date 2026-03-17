Frauenthal Aktie
WKN: 76240 / ISIN: AT0000762406
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17.03.2026 15:43:24
EQS-Adhoc: Frauenthal Holding AG: Maximilian Schauer wird neues Vorstandsmitglied
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EQS-Ad-hoc: Frauenthal Holding AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie
Der Aufsichtsrat der Frauenthal Holding AG hat in seiner heutigen Sitzung, Maximilian Schauer ab 17.03.2026 bis 30.06.2027 in den Vorstand der Frauenthal Holding AG bestellt. Als Chief Development Officer übernimmt er im Vorstand die Verantwortung für die Division Business Development und Strategie. Zudem wird er für die Division Immobilien sowie die Themen IT und Versicherungen zuständig sein.
Der Vorstandsvorsitzende der Frauenthal Holding AG, Dr. Hannes Winkler, ist fortan verantwortlich für die Agenden Human Resources, Recht und interne Revision. Zuständigkeiten von CFO Mag. Erika Hochrieser im neuen Dreivorstand sind die Division Handel sowie die Bereiche Finanzen und Rechnungswesen, Controlling, Investor Relations und Nachhaltigkeit.
Ende der Insiderinformation
17.03.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Frauenthal Holding AG
|Rooseveltplatz 10
|1090 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 1 505 42 06
|Internet:
|frauenthal.at
|ISIN:
|AT0000762406
|WKN:
|882002
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2293002
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2293002 17.03.2026 CET/CEST
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