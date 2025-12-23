EQS-Adhoc: Frauenthal Holding AG: Veräußerung der Automotive-Division an die SteelCo GmbH

EQS-Ad-hoc: Frauenthal Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Frauenthal Holding AG: Veräußerung der Automotive-Division an die SteelCo GmbH



23.12.2025 / 12:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Infolge der am 10.06.2025 bekannt gegebenen Prüfung strategischer Optionen für die Automotive-Division hat die Frauenthal Holding AG heute einen Kauf- und Abtretungsvertrag abgeschlossen, mit welchem sie sämtliche Anteile an der Frauenthal Automotive GmbH und somit ihre Automotive-Division an die SteelCo GmbH verkauft. Der Aufsichtsrat der Frauenthal Holding AG hat dazu am heutigen Tag seine Genehmigung erteilt. Der Kaufpreis besteht aus fixen und variablen Komponenten und wird bei voller Erreichung des variablen Anteils einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag ausmachen. Die Wirksamkeit des Verkaufs wird noch für heute erwartet.



Die zur Automotive-Division gehörenden Gesellschaften werden fortan nicht mehr im Konzernabschluss der Frauenthal-Gruppe konsolidiert. Im Jahr 2024 leistete die Automotive-Division einen Beitrag zum Konzernumsatz von EUR 207,3 Millionen (erstes Halbjahr 2025: EUR 110,6 Millionen). Die Transaktion wird das Konzernergebnis voraussichtlich mit einem negativen Ergebniseffekt iHv EUR 40 bis 45 Millionen belasten. Die Konzern-Eigenkapitalquote wird sich durch die Entkonsolidierung der Automotive Division voraussichtlich um rund 2%-Punkte bis 3%-Punkte verbessern.





Ende der Insiderinformation

23.12.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News