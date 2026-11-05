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05.11.2026 20:37:13

EQS-Adhoc: freenet AG beschließt Aktienrückkaufprogramm für bis zu 75 Mio. EUR

EQS-Ad-hoc: freenet AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
freenet AG beschließt Aktienrückkaufprogramm für bis zu 75 Mio. EUR

05.11.2026 / 20:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

freenet AG beschließt Aktienrückkaufprogramm für bis zu 75 Mio. EUR

Büdelsdorf, 5. November 2026 – Der Vorstand der freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tage beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 aufzulegen. Im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms sollen in den Geschäftsjahren 2026 und/oder 2027 Aktien der Gesellschaft über die Börse zurückgekauft werden. Das Volumen des Aktienrückkaufprogramms beträgt insgesamt bis zu 75 Mio. EUR. Die weiteren Einzelheiten, insbesondere den konkreten Zeitraum und das genaue Volumen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 sowie die maximale Anzahl der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 erworben werden können, wird der Vorstand zu einem späteren Zeitpunkt festlegen.

Damit macht die freenet AG von der durch die ordentliche Hauptversammlung am 13. Mai 2026 erteilten Ermächtigung Gebrauch, wonach bis zum 12. Mai 2031 Aktien im Umfang von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bzw., falls dieser Wert geringer ist, des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zurückgekauft werden dürfen. Von der Ermächtigung wurde bislang kein Gebrauch gemacht. Die Gesellschaft hält aktuell 2.216.964 eigene Aktien (ca. 1,86% des Grundkapitals).

Die zurückgekauften Aktien sollen unter Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden.

Der Aktienrückkauf wird nach den Regelungen der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission durchgeführt. Weitere Einzelheiten werden vor Beginn des Aktienrückkaufprogramms veröffentlicht werden. Die freenet AG behält sich das Recht vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit anzupassen, zu unterbrechen oder einzustellen.


Kontakt

Investor Relations    

Tel.: +49 (0)40/513 06 778  

E-Mail: ir@freenet.ag 



Ende der Insiderinformation

05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: freenet AG
Hollerstraße 126
24782 Büdelsdorf
Deutschland
E-Mail: ir@freenet.ag
Internet: www.freenet.ag
ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0
WKN: A0Z2ZZ , A1KQXU
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code: 5299003GLDODCVP8DO20
EQS News ID: 2429578

 
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2429578  05.11.2026 CET/CEST

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