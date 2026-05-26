EQS-Adhoc: Fresenius Medical Care AG : Fresenius Medical Care AG beschließt Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 1 Milliarde in Tranchen

EQS-Ad-hoc: Fresenius Medical Care AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

Fresenius Medical Care AG : Fresenius Medical Care AG beschließt Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 1 Milliarde in Tranchen



26.05.2026 / 08:57 CET/CEST

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Es ist geplant, das Aktienrückkaufprogramm in Tranchen kurzfristig zu beginnen. Die



Grundlage für das Aktienrückkaufprogramm ist die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Mai 2026 erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

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Dr. Dominik K. Heger

Executive Vice President

Global Head of Investor Relations, Market & Competition, Sustainability

& Head of Investor Relations



Fresenius Medical Care AG

Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d. Hoehe, Germany

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Dominik.Heger@FreseniusMedicalCare.com

www.FreseniusMedicalCare.com Bad Homburg, 26. Mai 2026 – Die Fresenius Medical Care AG („Gesellschaft“) hat beschlossen, ein weiteres Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von rund EUR 1 Milliarde (ohne Erwerbsnebenkosten) in Tranchen innerhalb von 12 Monaten ab dem Start des Programms durchzuführen.Es ist geplant, das Aktienrückkaufprogramm in Tranchen kurzfristig zu beginnen. Die Aktien sollen über die Börse erworben und vornehmlich eingezogen werden und können in erheblich geringerem Umfang für Zuteilungen im Rahmen von leistungsorientierten Vergütungsplänen verwendet werden.Grundlage für das Aktienrückkaufprogramm ist die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Mai 2026 erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener AktienKontakt:Dr. Dominik K. HegerExecutive Vice PresidentGlobal Head of Investor Relations, Market & Competition, Sustainability& Head of Investor RelationsFresenius Medical Care AGElse-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d. Hoehe, GermanyP +49 6172 2685822Dominik.Heger@FreseniusMedicalCare.comwww.FreseniusMedicalCare.com



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