Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|
09.01.2026 09:10:14
EQS-Adhoc: Fresenius Medical Care AG : Fresenius Medical Care AG setzt Aktienrückkaufprogramm beschleunigt fort
|
EQS-Ad-hoc: Fresenius Medical Care AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Bad Homburg, 9. Januar 2026 – Die Fresenius Medical Care AG („Gesellschaft“) hat entschieden, den Rückerwerb der zweiten Tranche des mit einer Ad-hoc-Mitteilung vom 17. Juni 2025 bekanntgegebenen Aktienrückkaufprogramms zu starten. Das Aktienrückkaufprogramm hat ein Volumen von insgesamt EUR 1 Milliarde (ohne Erwerbsnebenkosten).
Die erste Tranche des Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft wurde am 29. Dezember 2025 vorzeitig abgeschlossen.
Mit der zweiten Tranche sollen vom 12. Januar 2026 bis zum 8. Mai 2026 (einschließlich) eigene Aktien für einen Gesamtbetrag von rund EUR 415 Millionen zurückerworben werden. Das Aktienrückkaufprogramm kann damit voraussichtlich deutlich früher abgeschlossen werden. Die Aktien sollen über die Börse erworben und vornehmlich eingezogen werden und können in erheblich geringerem Umfang für Zuteilungen im Rahmen von leistungsorientierten Vergütungsplänen verwendet werden.
Grundlage für das Aktienrückkaufprogramm ist die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 20. Mai 2021 erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien.
Kontakt:Dr. Dominik K. Heger
Executive Vice President
Global Head of Investor Relations, Market & Competition, Sustainability
& Head of Investor Relations
Fresenius Medical Care AG
Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d. Hoehe, Germany
P +49 6172 2685822
Dominik.Heger@FreseniusMedicalCare.com
www.FreseniusMedicalCare.com
Ende der Insiderinformation
09.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 6172- 609 2525
|Fax:
|+49 (0) 6172- 609 2301
|E-Mail:
|ir@freseniusmedicalcare.com
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|ISIN:
|DE0005785802
|WKN:
|578580
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; NYSE, Börse Luxemburg
|EQS News ID:
|2257630
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2257630 09.01.2026 CET/CEST
