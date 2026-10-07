Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
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07.10.2026 16:54:33
EQS-Adhoc: Fresenius Medical Care AG : Wechsel im Vorstandsvorsitz – Shervin J. Korangy folgt auf Helen Giza
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EQS-Ad-hoc: Fresenius Medical Care AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Bad Homburg, (7. Oktober 2026) – Der Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care AG hat heute einstimmig beschlossen, Shervin J. Korangy mit Wirkung zum 12. Oktober 2026 zum Vorsitzenden des Vorstands zu bestellen. Sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft hat Shervin J. Korangy niedergelegt. Die langjährige Vorsitzende des Vorstands Helen Giza wird mit Wirkung zum Ablauf des 11. Oktober 2026 aus der Gesellschaft ausscheiden. Der Aufsichtsrat dankt Helen Giza für ihre Verdienste um das Unternehmen.
Kontakt:
Dr. Dominik K. Heger
Executive Vice President
Global Head of Investor Relations, Market & Competition, Sustainability
& Head of Investor Relations
Fresenius Medical Care AG
Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d. Hoehe, Germany
P +49 6172 2685822
Dominik.Heger@FreseniusMedicalCare.com
www.FreseniusMedicalCare.com
Ende der Insiderinformation
07.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 6172- 609 2525
|Fax:
|+49 (0) 6172- 609 2301
|E-Mail:
|ir@freseniusmedicalcare.com
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|ISIN:
|DE0005785802
|WKN:
|578580
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; NYSE, Börse Luxemburg
|LEI Code:
|549300CP8NY40UP89Q40
|EQS News ID:
|2412002
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2412002 07.10.2026 CET/CEST
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|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
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