EQS-Adhoc: FRIEDRICH VORWERK steigert EBITDA um 70 % auf 93 Mio. € im ersten Halbjahr und erhöht die Prognose 2026 auf 180-200 Mio. € EBITDA bei einer unveränderten Umsatzerwartung

EQS-Ad-hoc: FRIEDRICH VORWERK Group SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Gesamtjahr

FRIEDRICH VORWERK steigert EBITDA um 70 % auf 93 Mio. € im ersten Halbjahr und erhöht die Prognose 2026 auf 180-200 Mio. € EBITDA bei einer unveränderten Umsatzerwartung



22.07.2026 / 07:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR



FRIEDRICH VORWERK steigert EBITDA um 70 % auf 93 Mio. € im ersten Halbjahr und erhöht die Prognose 2026 auf 180-200 Mio. € EBITDA bei einer unveränderten Umsatzerwartung

Tostedt, 22. Juli 2026 - Die FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN DE000A255F11), ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen, erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein EBITDA von 92,6 Mio. € und übertrifft damit den Vorjahreswert von 54,5 Mio. € sehr deutlich um 70 %. Der Umsatz stieg im selben Zeitraum um 11 % auf 337,3 Mio. € (Vorjahr: 303,1 Mio. €), während sich die Produktionsleistung um 35 % auf 448,1 Mio. € erhöhte. Der Nettofinanzmittelbestand liegt trotz des weiterhin starken Wachstums zum 30. Juni 2026 bei 212,0 Mio. €, was einem Anstieg um 128,5 Mio. € seit dem 30. Juni 2025 (83,5 Mio. €) entspricht und die anhaltend hohe Cash Conversion unterstreicht.

Hintergrund dieser hervorragenden Geschäftsentwicklung ist zum einen der anhaltende Recruiting-Erfolg, welcher sich in einem Mitarbeiterwachstum von 7 % (Vorjahr: 8 %) in den ersten sechs Monaten widerspiegelt, die erfolgreiche Projektausführung sowie die nach wie vor hervorragende Auftragslage. Der Auftragseingang in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres lag bei 321,2 Mio. € (Vorjahr: 220,4 Mio. €). Das akquirierte Gesamtprojektvolumen, welches zusätzlich die anteiligen Auftragsvolumina der Arbeitsgemeinschaften (ARGE) enthält, betrug im selben Zeitraum 470,1 Mio. € (Vorjahr: 626,6 Mio. €). Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2026 liegt mit 1.005 Mio. € weiterhin auf einem hohen Niveau (30. Juni 2025: 1.105 Mio. €). Der Auftragsbestand einschließlich der Arbeitsgemeinschaften beträgt 1.446,5 Mio. € (30. Juni 2025: 1.584,1 Mio. €).

Auf Basis der hervorragenden Profitabilitätsentwicklung im ersten Halbjahr sowie eines unverändert positiven Ausblicks hebt der Vorstand seine EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und erwartet nunmehr ein EBITDA von 180-200 Mio. € nach zuvor prognostizierten 160-180 Mio. €. Den Umsatz erwartet der Vorstand unverändert in der Spanne von 730-780 Mio. €.

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht ist ab dem 13. August 2026 unter www.friedrich-vorwerk-group.de verfügbar.

Kontaktdaten

FRIEDRICH VORWERK Group SE

Harburger Straße 19

21255 Tostedt

Tel +49 4182 - 29470

ir@friedrich-vorwerk.de

www.friedrich-vorwerk-group.de

Vorstand

Torben Kleinfeldt (CEO)

Tim Hameister

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dr. Christof Nesemeier

Registergericht

Amtsgericht Tostedt, HRB 208170