EQS-Adhoc: FRIEDRICH VORWERK übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit 704 Mio. € Umsatz und einer EBITDA-Marge von 23,2% deutlich

FRIEDRICH VORWERK übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit 704 Mio. € Umsatz und einer EBITDA-Marge von 23,2% deutlich



26.01.2026 / 07:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Tostedt, 26. Januar 2026 - Die FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN DE000A255F11), ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen, hat das Geschäftsjahr 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen mit einem Umsatz in Höhe von 704,3 Mio. € (2024: 498,4 Mio. €) sowie einem EBITDA von 163,3 Mio. € sehr erfolgreich abgeschlossen. Das EBITDA hat sich somit gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt (2024: 80,5 Mio. €), was einer EBITDA-Marge von 23,2 % entspricht. Damit hat FRIEDRICH VORWERK die zuletzt veröffentlichte Prognose von 650-680 Mio. € Umsatz bei einer EBITDA-Marge von 20-22 % deutlich übertroffen.

Ursächlich hierfür war ein außerordentlich starkes Schlussquartal, in dem der Konzern von günstigen Witterungsbedingungen, erfolgreichen Projektabschlüssen und hohen Ergebnisbeiträgen aus den laufenden Arbeitsgemeinschaften profitiert hat. So konnte der Umsatz im vierten Quartal auf 199,3 Mio. € gesteigert werden, was einem Wachstum von 25 % gegenüber dem Vorjahresquartal (Q4/24: 159,3 Mio. €) entspricht. Gleichzeitig hat sich das EBITDA von 30,8 Mio. € im Vorjahresquartal auf 57,5 Mio. € verbessert, was einer EBITDA-Marge von 28,9 % entspricht.

Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2025 beläuft sich auf 1.021,4 Mio. € (31. Dezember 2024: 1.187,7 Mio. €), während als Auftragseingang neue Projekte im Wert von 538,0 Mio. € (Vorjahr: 685,2 Mio. €) verbucht werden konnten. Das akquirierte Gesamtprojektvolumen hingegen stieg von 777,1 Mio. € im Vorjahr auf nunmehr 990,8 Mio. €.

Die hervorragende Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in einer historisch starken Kapitalausstattung wider. Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2025 betrug 279,7 Mio. € und überstieg den Vorjahreswert von 176,6 Mio. € damit um mehr als 100 Mio. €. Die Nettoliquidität zum Jahresende betrug 261,9 Mio. € (Vorjahr: 154,3 Mio. €) und bildet gemeinsam mit der deutlich gestiegenen Mitarbeiterzahl in Höhe von 2.243 (Vorjahr: 1.948) eine hervorragende Basis für die Fortsetzung des Wachstumskurses.

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2025 wird am 31. März 2026 unter www.friedrich-vorwerk-group.de veröffentlicht.

