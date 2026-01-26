FRIEDRICH VORWERK Aktie

WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11

26.01.2026 07:23:34

EQS-Adhoc: FRIEDRICH VORWERK übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit 704 Mio. € Umsatz und einer EBITDA-Marge von 23,2% deutlich

EQS-Ad-hoc: FRIEDRICH VORWERK Group SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
FRIEDRICH VORWERK übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit 704 Mio. € Umsatz und einer EBITDA-Marge von 23,2% deutlich

26.01.2026 / 07:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

FRIEDRICH VORWERK übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit 704 Mio. € Umsatz und einer EBITDA-Marge von 23,2% deutlich

Tostedt, 26. Januar 2026 - Die FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN DE000A255F11), ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen, hat das Geschäftsjahr 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen mit einem Umsatz in Höhe von 704,3 Mio. € (2024: 498,4 Mio. €) sowie einem EBITDA von 163,3 Mio. € sehr erfolgreich abgeschlossen. Das EBITDA hat sich somit gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt (2024: 80,5 Mio. €), was einer EBITDA-Marge von 23,2 % entspricht. Damit hat FRIEDRICH VORWERK die zuletzt veröffentlichte Prognose von 650-680 Mio. € Umsatz bei einer EBITDA-Marge von 20-22 % deutlich übertroffen.

Ursächlich hierfür war ein außerordentlich starkes Schlussquartal, in dem der Konzern von günstigen Witterungsbedingungen, erfolgreichen Projektabschlüssen und hohen Ergebnisbeiträgen aus den laufenden Arbeitsgemeinschaften profitiert hat. So konnte der Umsatz im vierten Quartal auf 199,3 Mio. € gesteigert werden, was einem Wachstum von 25 % gegenüber dem Vorjahresquartal (Q4/24: 159,3 Mio. €) entspricht. Gleichzeitig hat sich das EBITDA von 30,8 Mio. € im Vorjahresquartal auf 57,5 Mio. € verbessert, was einer EBITDA-Marge von 28,9 % entspricht.

Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2025 beläuft sich auf 1.021,4 Mio. € (31. Dezember 2024: 1.187,7 Mio. €), während als Auftragseingang neue Projekte im Wert von 538,0 Mio. € (Vorjahr: 685,2 Mio. €) verbucht werden konnten. Das akquirierte Gesamtprojektvolumen hingegen stieg von 777,1 Mio. € im Vorjahr auf nunmehr 990,8 Mio. €.

Die hervorragende Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in einer historisch starken Kapitalausstattung wider. Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2025 betrug 279,7 Mio. € und überstieg den Vorjahreswert von 176,6 Mio. € damit um mehr als 100 Mio. €. Die Nettoliquidität zum Jahresende betrug 261,9 Mio. € (Vorjahr: 154,3 Mio. €) und bildet gemeinsam mit der deutlich gestiegenen Mitarbeiterzahl in Höhe von 2.243 (Vorjahr: 1.948) eine hervorragende Basis für die Fortsetzung des Wachstumskurses.

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2025 wird am 31. März 2026 unter www.friedrich-vorwerk-group.de veröffentlicht.

Kontaktdaten

FRIEDRICH VORWERK Group SE
Harburger Straße 19
21255 Tostedt
Tel +49 4182 - 29470
ir@friedrich-vorwerk.de
www.friedrich-vorwerk-group.de

Vorstand
Torben Kleinfeldt (CEO)
Tim Hameister

Vorsitzender des Aufsichtsrats
Dr. Christof Nesemeier

Registergericht
Amtsgericht Tostedt, HRB 208170



Ende der Insiderinformation

26.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Friedrich Vorwerk Group SE
Harburger Straße 19
21255 Tostedt
Deutschland
E-Mail: ir@friedrich-vorwerk.de
Internet: www.friedrich-vorwerk-group.de
ISIN: DE000A255F11
WKN: A255F1
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
EQS News ID: 2265540

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2265540  26.01.2026 CET/CEST

