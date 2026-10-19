FUCHS Aktie

FUCHS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.10.2026 14:51:03

EQS-Adhoc: FUCHS SE: Vorläufiges Ergebnis für die ersten 9 Monate 2026 über den Erwartungen und Erhöhung der EBIT-Prognose für 2026

EQS-Ad-hoc: FUCHS SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal/Prognose / Gesamtjahr
FUCHS SE: Vorläufiges Ergebnis für die ersten 9 Monate 2026 über den Erwartungen und Erhöhung der EBIT-Prognose für 2026

19.10.2026 / 14:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vorläufiges Ergebnis für die ersten 9 Monate 2026 über den Erwartungen und Erhöhung der EBIT-Prognose für 2026 

Der FUCHS Konzern rechnet auf Basis vorläufiger Zahlen für die ersten 9 Monate 2026 mit einem Umsatz von 3.126 Mio. € (9M 2025: 2.700 Mio. €) und einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 409 Mio. € (9M 2025: 326 Mio. €). Damit liegt das vorläufige EBIT des dritten Quartals 2026 mit 149 Mio. € über dem Vorjahresquartal (Q3 2025: 117 Mio. €) sowie über dem von Vara erhobenen Konsensus für das dritte Quartal 2026 (116 Mio. €). 

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet FUCHS nun ein EBIT von um die 500 Mio. € (Geschäftsjahr 2025: EBIT 435 Mio. €). Die bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2026 ging von einem EBIT in einer Bandbreite zwischen 460 Mio. € und 480 Mio. € aus. Der Konsensus für das Geschäftsjahr 2026 liegt für das EBIT bei 481 Mio. €. Die Umsatzprognose wird konkretisiert auf um die 4,1 Mrd. €. Die bisherige Prognose ging von einem Umsatz deutlich über 3,7 Mrd. € aus, und implizierte damit einen Anstieg von mindestens 10% über den ursprünglichen Prognosewert (März 2026) von um die 3,7 Mrd. €.

Für das vierte Quartal 2026 wird inflationsbedingt mit einer Fortsetzung des Umsatzwachstums gegenüber dem Vorjahr gerechnet, gleichzeitig ist aber zu berücksichtigen, dass das vierte Quartal aufgrund der Feiertage saisonal das schwächste Quartal im Jahresverlauf darstellt. FUCHS geht davon aus, dass sich die Vorzieheffekte des zweiten Quartals auch im vierten Quartal absatzmindernd auswirken. Zusätzlich bestehen in dem volatilen Marktumfeld weiterhin Risiken bezüglich Absatz- und Margenentwicklung, die eine Prognose erschweren. Vor diesem Hintergrund lässt sich das Ergebnis des dritten Quartals nicht fortschreiben. Die Erhöhung der Prognose für das EBIT basiert auf der guten Ergebnisentwicklung der ersten neun Monate und berücksichtigt gleichzeitig die weiterhin bestehenden Risiken bezüglich Absatz- und Margenentwicklung. 

Die Quartalsmitteilung über die ersten neun Monate der FUCHS SE wird am 30. Oktober 2026 veröffentlicht.

Mannheim, 19.10.2026

Kontakt:
FUCHS SE
Andreas Schaller, Head of Investor Relations
Phone: +4962138021145
Email: Andreas.Schaller@fuchs.com

 



Ende der Insiderinformation

19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: FUCHS SE
Einsteinstraße 11
68169 Mannheim
Deutschland
Telefon: +49 (0)621 / 3802-0
Fax: +49 (0)621 / 3802-7190
E-Mail: ir@fuchs.com
Internet: www.fuchs.com/gruppe
ISIN: DE000A3E5D64, DE000A3E5D56
WKN: A3E5D6, A3E5D5
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
LEI Code: 529900SNF9E1P5ZO4P98
EQS News ID: 2418132

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2418132  19.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FUCHS SE VZ

mehr Nachrichten

Analysen zu FUCHS SE VZ

mehr Analysen
01.10.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

FUCHS SE VZ 45,42 0,62% FUCHS SE VZ

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen