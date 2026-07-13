Gateway Real Estate Aktie
WKN DE: A0JJTG / ISIN: DE000A0JJTG7
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13.07.2026 20:48:13
EQS-Adhoc: Gateway Real Estate AG: Prognose für das Geschäftsjahr 2026
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EQS-Ad-hoc: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Gateway Real Estate AG: Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Berlin, 13. Juli 2026. Vorstand und Aufsichtsrat der Gateway Real Estate AG ("Gesellschaft" - WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7) haben in ihrer heutigen Sitzung die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 verabschiedet.
Für das laufende Jahr 2026 erwartet die Gesellschaft als Konzernergebnis ein EBIT adjusted von 20–30 Mio. € sowie ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 30-40 Mio. €.
*EBIT adjusted: Betriebsergebnis zuzüglich des Ergebnisses aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gateway Real Estate AG
|Hardenbergstraße 28a
|10623 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 30 40 363 47 - 0
|Fax:
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|E-Mail:
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|Internet:
|www.gateway-re.de
|ISIN:
|DE000A0JJTG7
|WKN:
|A0JJTG
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2365122
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2365122 13.07.2026 CET/CEST
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