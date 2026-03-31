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31.03.2026 14:14:44

EQS-Adhoc: Gateway Real Estate AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Gateway Real Estate AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025

31.03.2026 / 14:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Gateway Real Estate AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025

Berlin, 31.03.2026. Auf der Grundlage vorläufiger und noch nicht testierter Zahlen geht die Gateway Real Estate AG („Gesellschaft“ – WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7) davon aus, dass das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich mit einem Ergebnis vor Steuern (EBT) von 110 bis 120 Mio. EUR und einem EBIT adjusted von 20 bis 30 Mio. EUR abgeschlossen wird.

Die Gesellschaft weist als EBIT adjusted das Betriebsergebnis zuzüglich des Ergebnisses aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen aus.

Kontakt
Sven Annutsch
Hardenbergstr. 28a
10623 Berlin

T +49 (0) 30 40 363 47 – 0
F +49 (0) 30 40 363 47 99
E-Mail: sven.annutsch@gateway-re.de



Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

Gateway Real Estate AG is releasing preliminary financial results for the fiscal year 2025

Berlin, March, 31 2026. Based on preliminary and unaudited figures, Gateway Real Estate AG (“Company” - WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7) expects to close the fiscal year 2025 with earnings before taxes (EBT) of EUR 110 million to EUR 120 million and EBIT adjusted of EUR 20 million to EUR 30 million.

EBIT adjusted comprises operating profit plus the result from financial assets accounted for using the equity method.

Contact
Sven Annutsch
Hardenbergstr. 28a
10623 Berlin

T +49 (0) 30 40 363 47 – 0
F +49 (0) 30 40 363 47 99
E-Mail: sven.annutsch@gateway-re.de

31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gateway Real Estate AG
Hardenbergstraße 28a
10623 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 40 363 47 - 0
Fax: +49 (0) 30 40 363 47 99
E-Mail: info@gateway-re.de
Internet: www.gateway-re.de
ISIN: DE000A0JJTG7
WKN: A0JJTG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2301470

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2301470  31.03.2026 CET/CEST

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