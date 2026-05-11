GBK Beteiligungen Aktie
WKN: 585090 / ISIN: DE0005850903
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11.05.2026 09:08:04
EQS-Adhoc: GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG unterzeichnet Vertrag über die Veräußerung der Anteile an der Schiller Fleisch GmbH, Bad Vilbel
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EQS-Ad-hoc: GBK Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)
GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG unterzeichnet Vertrag über die Veräußerung der Anteile an der Schiller Fleisch GmbH, Bad Vilbel
Der Vollzug der Transaktion (Closing) steht unter Vorbehalten. Im Falle des Closings erzielt GBK einen Gewinn, der das Realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres 2026 (KAGB) nach Abzug von Kosten um rund 1,0 Millionen Euro verbessert. Da der Zeitwert der Beteiligung im Jahresabschluss 2025 um rund 0,3 Millionen Euro höher ausgewiesen wurde, vermindert sich der Net Asset Value von GBK bei Closing um eben diesen Betrag.
Der Vorstand
Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG
Die GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Anleger können mit der GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sowie auf Tradegate gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090).
Internet: www.gbk-ag.de
Kontakt:
GBK Beteiligungen AG
Christoph Schopp
Vorstand
Günther-Wagner-Allee 17
30177 Hannover
Tel.: 0511-2800790
Ende der Insiderinformation
11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GBK Beteiligungen AG
|Günther-Wagner-Allee 17
|30177 Hannover
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)511 - 2800790
|Fax:
|+49 (0)511 - 2800751
|E-Mail:
|schopp@gbk-ag.de
|Internet:
|www.gbk-ag.de
|ISIN:
|DE0005850903
|WKN:
|585090
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2324676
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2324676 11.05.2026 CET/CEST
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