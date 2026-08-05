GEA Aktie

GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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05.08.2026 10:26:34

EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group Aktiengesellschaft resolves new share buyback program with cancellation with a volume up to EUR 500 million

EQS-Ad-hoc: GEA Group Aktiengesellschaft / Key word(s): Capital measures / Share buybacks
GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group Aktiengesellschaft resolves new share buyback program with cancellation with a volume up to EUR 500 million

05-Aug-2026 / 10:26 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Ad-hoc-notification according to Art. 17 MAR

Düsseldorf, August 5, 2026

GEA Group Aktiengesellschaft resolves new share buyback program with cancellation with a volume up to EUR 500 million
 

GEA Group Aktiengesellschaft has resolved today on a new share buyback program. The new program with a volume of up to EUR 500 million is based on the authorization by the Annual General Meeting on April 30, 2025. The program shall start in August 2026 and be finalized by end of 2027 at the latest. GEA Group Aktiengesellschaft will cancel all to be acquired shares without reducing the Company’s share capital.


Contact:
GEA Group Aktiengesellschaft
Oliver Luckenbach
Head of IR
Phone +49 (0)211 9136 1080
oliver.luckenbach@gea.com


End of Inside Information

05-Aug-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
Germany
Phone: +49 (0)211 9136-0
E-mail: ir@gea.com
Internet: www.gea.com
ISIN: DE0006602006
WKN: 660200
Indices: DAX
Listed: Regulated Market in Dusseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Munich, Tradegate BSX; Regulated Unofficial Market in Hanover, Stuttgart
LEI Code: 549300PHUU0ZZWO8EO07
EQS News ID: 2377860

 
End of Announcement EQS News Service

2377860  05-Aug-2026 CET/CEST

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