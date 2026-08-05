GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
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05.08.2026 10:26:34
EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group Aktiengesellschaft resolves new share buyback program with cancellation with a volume up to EUR 500 million
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EQS-Ad-hoc: GEA Group Aktiengesellschaft / Key word(s): Capital measures / Share buybacks
Ad-hoc-notification according to Art. 17 MAR
Düsseldorf, August 5, 2026
GEA Group Aktiengesellschaft resolves new share buyback program with cancellation with a volume up to EUR 500 million
GEA Group Aktiengesellschaft has resolved today on a new share buyback program. The new program with a volume of up to EUR 500 million is based on the authorization by the Annual General Meeting on April 30, 2025. The program shall start in August 2026 and be finalized by end of 2027 at the latest. GEA Group Aktiengesellschaft will cancel all to be acquired shares without reducing the Company’s share capital.
Contact:
GEA Group Aktiengesellschaft
Oliver Luckenbach
Head of IR
Phone +49 (0)211 9136 1080
oliver.luckenbach@gea.com
End of Inside Information
05-Aug-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Germany
|Phone:
|+49 (0)211 9136-0
|E-mail:
|ir@gea.com
|Internet:
|www.gea.com
|ISIN:
|DE0006602006
|WKN:
|660200
|Indices:
|DAX
|Listed:
|Regulated Market in Dusseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Munich, Tradegate BSX; Regulated Unofficial Market in Hanover, Stuttgart
|LEI Code:
|549300PHUU0ZZWO8EO07
|EQS News ID:
|2377860
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2377860 05-Aug-2026 CET/CEST
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|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|22.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|63,75
|-0,47%
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