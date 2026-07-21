GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
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21.07.2026 22:16:34
EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary numbers for Q2 2026 exceed market expectation - increase of guidance for fiscal year 2026
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EQS-Ad-hoc: GEA Group Aktiengesellschaft / Key word(s): Results / Half year/Forecast / Full year
Preliminary numbers for Q2 2026 exceed market expectation - increase of guidance for fiscal year 2026
Based on preliminary figures, GEA achieves an order intake of €1.49 billion in the second quarter of 2026 (VARA consensus: €1.41 billion). Revenue stands at €1.44 billion (VARA consensus: €1.38 billion), with organic revenue growth* amounting to 11.0 percent (VARA consensus: 6.3 percent). EBITDA before restructuring expenses* is €250 million (VARA consensus: €233 million), with a corresponding EBITDA margin* of 17.4 percent (VARA consensus: 16.9 percent).
Therefore, GEA raises its guidance for fiscal year 2026 as follows:
VARA-consensus as of July 15th, 2026
*Notes on key performance indicators used can be found in the annual report 2025 of GEA Group AG on page 26.
Contact:
GEA Group Aktiengesellschaft
Oliver Luckenbach
Head of IR
Phone +49 (0)211 9136 1080
oliver.luckenbach@gea.com
End of Inside Information
21-Jul-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Germany
|Phone:
|+49 (0)211 9136-0
|E-mail:
|ir@gea.com
|Internet:
|www.gea.com
|ISIN:
|DE0006602006
|WKN:
|660200
|Indices:
|DAX
|Listed:
|Regulated Market in Dusseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Munich, Tradegate BSX; Regulated Unofficial Market in Hanover, Stuttgart
|LEI Code:
|549300PHUU0ZZWO8EO07
|EQS News ID:
|2369594
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2369594 21-Jul-2026 CET/CEST
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