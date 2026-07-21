GEA Aktie

GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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21.07.2026 22:16:34

EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary numbers for Q2 2026 exceed market expectation - increase of guidance for fiscal year 2026

EQS-Ad-hoc: GEA Group Aktiengesellschaft / Key word(s): Results / Half year/Forecast / Full year
GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary numbers for Q2 2026 exceed market expectation - increase of guidance for fiscal year 2026

21-Jul-2026 / 22:16 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Preliminary numbers for Q2 2026 exceed market expectation - increase of guidance for fiscal year 2026

Based on preliminary figures, GEA achieves an order intake of €1.49 billion in the second quarter of 2026 (VARA consensus: €1.41 billion). Revenue stands at €1.44 billion (VARA consensus: €1.38 billion), with organic revenue growth* amounting to 11.0 percent (VARA consensus: 6.3 percent). EBITDA before restructuring expenses* is €250 million (VARA consensus: €233 million), with a corresponding EBITDA margin* of 17.4 percent (VARA consensus: 16.9 percent).

Therefore, GEA raises its guidance for fiscal year 2026 as follows:

  • Organic revenue growth* 6.0 to 8.0 percent (previously: 5.0 to 7.0 percent)
  • EBITDA margin before restructuring expenses* 17.0 to 17.4 percent (previously: 16.6 percent to 17.2 percent)
  • ROCE* 36.0 to 40.0 percent (previously: 34.0 to 38.0 percent)

VARA-consensus as of July 15th, 2026

*Notes on key performance indicators used can be found in the annual report 2025 of GEA Group AG on page 26.


Contact:
GEA Group Aktiengesellschaft
Oliver Luckenbach
Head of IR
Phone +49 (0)211 9136 1080
oliver.luckenbach@gea.com


End of Inside Information

21-Jul-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
Germany
Phone: +49 (0)211 9136-0
E-mail: ir@gea.com
Internet: www.gea.com
ISIN: DE0006602006
WKN: 660200
Indices: DAX
Listed: Regulated Market in Dusseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Munich, Tradegate BSX; Regulated Unofficial Market in Hanover, Stuttgart
LEI Code: 549300PHUU0ZZWO8EO07
EQS News ID: 2369594

 
End of Announcement EQS News Service

2369594  21-Jul-2026 CET/CEST

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