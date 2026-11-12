EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert scheidet nach der Hauptversammlung 2027 aus dem Vorstand der GEA Group Aktiengesellschaft aus; sein Nachfolger wird Klaus Stojentin

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GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert scheidet nach der Hauptversammlung 2027 aus dem Vorstand der GEA Group Aktiengesellschaft aus; sein Nachfolger wird Klaus Stojentin



12.11.2026 / 16:05 CET/CEST

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Der Aufsichtsrat der GEA Group Aktiengesellschaft hat heute mit dem Vorstandsvorsitzenden Stefan Klebert auf dessen Wunsch ein vorzeitiges Ausscheiden vereinbart. Stefan Klebert wird sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat nach der ordentlichen Hauptversammlung 2027 mit Ablauf des 28. April 2027 niederlegen.



Der Aufsichtsrat hat des Weiteren beschlossen, Klaus Stojentin, der seit Anfang dieses Jahres im Vorstand die Division Nutrition Plant Engineering verantwortet, mit Wirkung ab dem 29. April 2027 zum Vorstandsvorsitzenden der GEA Group Aktiengesellschaft zu bestellen. Die Neubestellung erfolgt für eine Amtszeit von fünf Jahren.



Kontakt:

GEA Group Aktiengesellschaft

Oliver Luckenbach

Head of IR

Tel. +49 (0)211 9136 1080

oliver.luckenbach@gea.com



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