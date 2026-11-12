GEA Aktie

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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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12.11.2026 16:05:13

EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert to leave the Executive Board of GEA Group Aktiengesellschaft after the 2027 Annual General Meeting; his successor will be Klaus Stojentin

EQS-Ad-hoc: GEA Group Aktiengesellschaft / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board
GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert to leave the Executive Board of GEA Group Aktiengesellschaft after the 2027 Annual General Meeting; his successor will be Klaus Stojentin

12-Nov-2026 / 16:05 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Today, the Supervisory Board of GEA Group Aktiengesellschaft agreed with the Chairman of the Executive Board, Stefan Klebert, upon his request on an early departure. Accordingly, Stefan Klebert will resign from his position as a member and Chairman of the Executive Board by mutual agreement with the Supervisory Board after the Annual General Meeting on 28 April 2027 effective as of the end of this day.

The Supervisory Board has also resolved to appoint Klaus Stojentin, who has been responsible for the Division Nutrition Plant Engineering on the Executive Board since the beginning of this year, as Chairman of the Executive Board of GEA Group Aktiengesellschaft with effect as of April 29, 2027. The new appointment will be for a term of five years.

Contact:
GEA Group Aktiengesellschaft
Oliver Luckenbach
Head of IR
Phone +49 (0)211 9136 1080
oliver.luckenbach@gea.com


End of Inside Information

12-Nov-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
Germany
Phone: +49 (0)211 9136-0
E-mail: ir@gea.com
Internet: www.gea.com
ISIN: DE0006602006
WKN: 660200
Indices: DAX
Listed: Regulated Market in Dusseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Munich, Tradegate BSX; Regulated Unofficial Market in Hanover, Stuttgart
LEI Code: 549300PHUU0ZZWO8EO07
EQS News ID: 2433986

 
End of Announcement EQS News Service

2433986  12-Nov-2026 CET/CEST

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12.11.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
12.11.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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