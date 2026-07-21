GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
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21.07.2026 22:16:34
EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: Vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026 übertreffen Markterwartung - Anhebung der Guidance für das Gesamtjahr
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EQS-Ad-hoc: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Gesamtjahr
Vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026 übertreffen Markterwartung - Anhebung der Guidance für das Gesamtjahr
Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielt GEA im zweiten Quartal 2026 einen Auftragseingang von 1,49 Mrd. € (VARA-Konsensus: 1,41 Mrd. €). Beim Umsatz verzeichnet GEA einen Wert von 1,44 Mrd. € (VARA-Konsensus: 1,38 Mrd. €), wobei sich das organische Umsatzwachstum* auf 11,0 Prozent beläuft (VARA-Konsensus: 6,3 Prozent). Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand* beträgt 250 Mio. € (VARA-Konsensus: 233 Mio. €) und die entsprechende EBITDA-Marge* erreicht 17,4 Prozent (VARA-Konsensus: 16,9 Prozent).
Daher erhöht GEA die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 wie folgt:
VARA-Konsensus vom 15. Juli 2026
*Erläuterungen zu den verwendeten bedeutsamsten Leistungsindikatoren finden Sie im Geschäftsbericht 2025 der GEA Group Aktiengesellschaft auf Seite 26.
Kontakt:
GEA Group Aktiengesellschaft
Oliver Luckenbach
Head of IR
Tel. +49 (0)211 9136 1080
oliver.luckenbach@gea.com
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
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|ir@gea.com
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|ISIN:
|DE0006602006
|WKN:
|660200
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
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|LEI Code:
|549300PHUU0ZZWO8EO07
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|2369594
|Ende der Mitteilung
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2369594 21.07.2026 CET/CEST
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