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21.07.2026 22:16:34

EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: Vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026 übertreffen Markterwartung - Anhebung der Guidance für das Gesamtjahr

EQS-Ad-hoc: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Gesamtjahr
GEA Group Aktiengesellschaft: Vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026 übertreffen Markterwartung - Anhebung der Guidance für das Gesamtjahr

21.07.2026 / 22:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026 übertreffen Markterwartung - Anhebung der Guidance für das Gesamtjahr

Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielt GEA im zweiten Quartal 2026 einen Auftragseingang von 1,49 Mrd. € (VARA-Konsensus: 1,41 Mrd. €). Beim Umsatz verzeichnet GEA einen Wert von 1,44 Mrd. € (VARA-Konsensus: 1,38 Mrd. €), wobei sich das organische Umsatzwachstum* auf 11,0 Prozent beläuft (VARA-Konsensus: 6,3 Prozent). Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand* beträgt 250 Mio. € (VARA-Konsensus: 233 Mio. €) und die entsprechende EBITDA-Marge* erreicht 17,4 Prozent (VARA-Konsensus: 16,9 Prozent).

Daher erhöht GEA die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 wie folgt:

  • Organisches Umsatzwachstum* auf 6,0 bis 8,0 Prozent (bisher: 5,0 bis 7,0 Prozent)
  • EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand* auf 17,0 bis 17,4 Prozent (bisher 16,6 bis 17,2 Prozent)
  • ROCE* auf 36,0 bis 40,0 Prozent (bisher bei 34,0 bis 38,0 Prozent)

VARA-Konsensus vom 15. Juli 2026

*Erläuterungen zu den verwendeten bedeutsamsten Leistungsindikatoren finden Sie im Geschäftsbericht 2025 der GEA Group Aktiengesellschaft auf Seite 26.

 


Kontakt:
GEA Group Aktiengesellschaft
Oliver Luckenbach
Head of IR
Tel. +49 (0)211 9136 1080
oliver.luckenbach@gea.com


Ende der Insiderinformation

21.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 9136-0
E-Mail: ir@gea.com
Internet: www.gea.com
ISIN: DE0006602006
WKN: 660200
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Tradegate BSX; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart
LEI Code: 549300PHUU0ZZWO8EO07
EQS News ID: 2369594

 
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