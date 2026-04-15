Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
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15.04.2026 22:23:44
EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Creditors agree to extend the due date for submitting the audited 2025 annual and consolidated financial statements
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EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Key word(s): Significant contracts
Gerresheimer AG: Creditors agree to extend the due date for submitting the audited 2025 annual and consolidated financial statements
Duesseldorf, April 15, 2026. Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, "Gerresheimer") has reached an agreement with its creditors regarding an extension of the due date for submitting the audited 2025 annual and consolidated financial statements.
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Ende of inside information
Contact Gerresheimer AG
Investor Relations
Guido Pickert
T +49 211 6181 220
Media
Jutta Lorberg
jutta.lorberg@gerresheimer.com
End of Inside Information
15-Apr-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Duesseldorf
|Germany
|Phone:
|+49-(0)211/61 81-00
|Fax:
|+49-(0)211/61 81-121
|E-mail:
|gerresheimer.ir@gerresheimer.com
|Internet:
|http://www.gerresheimer.com
|ISIN:
|DE000A0LD6E6
|WKN:
|A0LD6E
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2309348
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2309348 15-Apr-2026 CET/CEST
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