Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|
15.04.2026 22:23:44
EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Kreditgeber stimmen Fristverlängerung für Vorlage des testierten Jahres- und Konzernjahresabschlusses 2025 zu
|
EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
Gerresheimer AG: Kreditgeber stimmen Fristverlängerung für Vorlage des testierten Jahres- und Konzernjahresabschlusses 2025 zu
Düsseldorf, 15. April 2026. Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, "Gerresheimer") hat mit ihren Kreditgebern eine Einigung hinsichtlich der Fristverlängerung zur Vorlage des testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025 erreicht.
Ziel der Gesellschaft ist es weiterhin, den testierten Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 im Juni 2026 zu veröffentlichen.
_______________________
Ende der Insiderinformation
Kontakt Gerresheimer AG
Investor Relations
Guido Pickert
T +49 211 6181 220
Ende der Insiderinformation
15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49-(0)211/61 81-00
|Fax:
|+49-(0)211/61 81-121
|E-Mail:
|gerresheimer.ir@gerresheimer.com
|Internet:
|http://www.gerresheimer.com
|ISIN:
|DE000A0LD6E6
|WKN:
|A0LD6E
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2309348
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2309348 15.04.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|16.03.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|16.03.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|12.02.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|16.02.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Gerresheimer Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|17,75
|1,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.