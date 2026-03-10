Gerresheimer Aktie

Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

10.03.2026 21:33:33

EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Veröffentlichung des Jahres- und des Konzernabschlusses 2025 erst nach dem 31. März 2026, SDAX-Ausscheiden, Verschiebung Hauptversammlung

EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Jahresabschluss / Verschiebung der Veröffentlichung
Gerresheimer AG: Veröffentlichung des Jahres- und des Konzernabschlusses 2025 erst nach dem 31. März 2026, SDAX-Ausscheiden, Verschiebung Hauptversammlung

10.03.2026 / 21:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Gerresheimer AG: Veröffentlichung des Jahres- und des Konzernabschlusses 2025 erst nach dem 31. März 2026, SDAX-Ausscheiden, Verschiebung Hauptversammlung

Düsseldorf, 10. März 2026. Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, "Gerresheimer") ist nach heutiger Abstimmung mit ihrem Abschlussprüfer zu dem Schluss gekommen, dass der testierte Jahres- und der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 nicht bis zum 31. März 2026, sondern erst später veröffentlicht werden wird.

Die Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusseses 2025 verzögert sich, da die derzeit laufenden Untersuchungen einer zweiten externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Blick auf Geschäftsvorgänge im Geschäftsjahr 2024 und 2025 und die Aufbereitung für die Abschlussprüfung erforderlichen Unterlagen länger als erwartet dauern. Der Vorstand strebt an, den testierten Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 im Juni 2026 zu veröffentlichen.

Die Verzögerung der Veröffentlichung des Jahres- und der Konzernabschlusses 2025 wird voraussichtlich zu einem Ausschluss der Gerresheimer-Aktie aus dem SDAX der Deutsche Börse AG führen.

Infolge der späteren Veröffentlichung des Jahres- und der Konzernabschlusses 2025 verschiebt sich auch die für den 16. April 2026 angekündigte Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2026. Die Gesellschaft wird über einen neuen Termin so bald wie möglich informieren.

Als Folge der späteren Offenlegung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses kann die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft nicht, wie ursprünglich geplant, am 3. Juni 2026 stattfinden. Die Gesellschaft wird über den neuen Termin so bald wie möglich informieren.

Die Gesellschaft hat Gespräche mit ihren Kreditgebern aufgenommen, um eine Verlängerung der in den Finanzierungsverträgen festgelegten Vorlagepflichten des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 zu vereinbaren.

_______________________

Ende der Insiderinformation

Kontakt Gerresheimer AG

Investor Relations

Guido Pickert
Vice President Investor Relations

T +49 211 6181 220
gerresheimer.ir@gerresheimer.com

 

Medien
Jutta Lorberg
Head of Corporate Communication
T +49 211 6181 264
jutta.lorberg@gerresheimer.com

 



Ende der Insiderinformation

10.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49-(0)211/61 81-00
Fax: +49-(0)211/61 81-121
E-Mail: gerresheimer.ir@gerresheimer.com
Internet: http://www.gerresheimer.com
ISIN: DE000A0LD6E6
WKN: A0LD6E
Indizes: SDAX (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2289182

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2289182  10.03.2026 CET/CEST

