Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
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29.07.2026 04:45:14
EQS-Adhoc: Gerresheimer veräußert Centor und das globale Primary Packaging Plastics Geschäft an Apax Fonds
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EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen/Strategische Unternehmensentscheidung
Gerresheimer veräußert Centor und das globale Primary Packaging Plastics Geschäft an Apax Fonds
Düsseldorf, 29. Juli 2026. Die Gerresheimer Glass Inc., USA, die Gerresheimer Glas GmbH, die Gerresheimer Group GmbH und die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, "Gerresheimer"), haben heute endgültige Vereinbarungen mit einer Tochtergesellschaft von Fonds, die von Apax Partners LLP beraten werden („Apax Fonds“), über den Verkauf der Centor US Holding Inc., USA, sowie des globalen Primary Packaging Plastics (PPP) Geschäfts der Gerresheimer abgeschlossen. Damit erwerben die Apax Fonds von Gerresheimer insgesamt 15 Produktionsstandorte für Primärverpackungen aus Kunststoff in neun Ländern zusätzlich zum Standort von Centor in den USA.
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Investor Relations
Guido Pickert
T +49 211 6181 220
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|Peter-Müller-Str. 3
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|E-Mail:
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|ISIN:
|DE000A0LD6E6
|WKN:
|A0LD6E
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|2373112
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