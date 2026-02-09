EQS-Adhoc: GESCO SE: Belastung aus der Insolvenz eines Vertragspartners

EQS-Ad-hoc: Gesco SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

GESCO SE: Belastung aus der Insolvenz eines Vertragspartners



09.02.2026 / 17:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Am 18. Dezember 2024 berichtete die GESCO SE, dass die 100%ige Tochtergesellschaft Dörrenberg Edelstahl GmbH ihre beiden Geschäftsbereiche „Gießerei“ und „Stahlwerk“ verkauft hatte. Die Übernahme wurde zum 1. Januar 2025 wirksam. Seitdem firmierten die beiden Geschäftsbereiche unter „Bergische Edelstahlwerke GmbH“. Heute wurde bekannt, dass die Bergische Edelstahlwerke GmbH überraschend Insolvenz angemeldet hat.

Aus diesem Verkauf heraus resultieren noch Darlehen gegenüber der Bergische Edelstahl Werke GmbH in Höhe von 6,3 Mio. €. Diese sind mit der heute verkündeten Insolvenz hochgradig ausfallgefährdet und müssen nun voraussichtlich vollständig abgeschrieben werden. Dies führt nach vorläufigen Berechnungen zu einer einmaligen Belastung des GESCO Konzernergebnisses 2025 vor Steuern in Höhe von ca. 6,3 Mio. €. Nach bisherigem Stand der noch ungeprüften Zahlen läge das operative Konzernergebnis am oberen Ende des bisherigen Prognosekorridors. Entsprechend erwartet der Vorstand der GESCO SE nun für das Geschäftsjahr 2025 ein Konzernergebnis (nach Anteilen Dritter) von 7 bis 10 Mio. € (vorher 9 bis 12 Mio. €).

Der Geschäftsbericht 2025 mit den endgültigen Zahlen wird am 15. April 2025 um 7:30 Uhr MEZ auf der Webseite unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte veröffentlicht.

