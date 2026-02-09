Gesco Aktie

WKN DE: A1K020 / ISIN: DE000A1K0201

09.02.2026 17:52:34

EQS-Adhoc: GESCO SE: Belastung aus der Insolvenz eines Vertragspartners

EQS-Ad-hoc: Gesco SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
GESCO SE: Belastung aus der Insolvenz eines Vertragspartners

09.02.2026 / 17:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Am 18. Dezember 2024 berichtete die GESCO SE, dass die 100%ige Tochtergesellschaft Dörrenberg Edelstahl GmbH ihre beiden Geschäftsbereiche „Gießerei“ und „Stahlwerk“ verkauft hatte. Die Übernahme wurde zum 1. Januar 2025 wirksam. Seitdem firmierten die beiden Geschäftsbereiche unter „Bergische Edelstahlwerke GmbH“. Heute wurde bekannt, dass die Bergische Edelstahlwerke GmbH überraschend Insolvenz angemeldet hat.

Aus diesem Verkauf heraus resultieren noch Darlehen gegenüber der Bergische Edelstahl Werke GmbH in Höhe von 6,3 Mio. €. Diese sind mit der heute verkündeten Insolvenz hochgradig ausfallgefährdet und müssen nun voraussichtlich vollständig abgeschrieben werden. Dies führt nach vorläufigen Berechnungen zu einer einmaligen Belastung des GESCO Konzernergebnisses 2025 vor Steuern in Höhe von ca. 6,3 Mio. €. Nach bisherigem Stand der noch ungeprüften Zahlen läge das operative Konzernergebnis am oberen Ende des bisherigen Prognosekorridors. Entsprechend erwartet der Vorstand der GESCO SE nun für das Geschäftsjahr 2025 ein Konzernergebnis (nach Anteilen Dritter) von 7 bis 10 Mio. € (vorher 9 bis 12 Mio. €).

Der Geschäftsbericht 2025 mit den endgültigen Zahlen wird am 15. April 2025 um 7:30 Uhr MEZ auf der Webseite unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte veröffentlicht.

 

Über GESCO:

Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Lifescience & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.

 

Kontakt:

Peter Alex
Director Investor Relations & Communications

Tel. +49 (0) 202 24820-18
E-Mail: ir@gesco.de
Internet: www.gesco.de



Ende der Insiderinformation

09.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GESCO SE
Johannisberg 7
42103 Wuppertal
Deutschland
Telefon: +49 (0)202 24820 18
Fax: +49 (0)202 2482049
E-Mail: ir@gesco.de
Internet: www.gesco.de
ISIN: DE000A1K0201
WKN: A1K020
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2273618

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2273618  09.02.2026 CET/CEST

