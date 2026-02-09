Gesco Aktie
WKN DE: A1K020 / ISIN: DE000A1K0201
|
09.02.2026 17:52:34
EQS-Adhoc: GESCO SE: Belastung aus der Insolvenz eines Vertragspartners
|
EQS-Ad-hoc: Gesco SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Am 18. Dezember 2024 berichtete die GESCO SE, dass die 100%ige Tochtergesellschaft Dörrenberg Edelstahl GmbH ihre beiden Geschäftsbereiche „Gießerei“ und „Stahlwerk“ verkauft hatte. Die Übernahme wurde zum 1. Januar 2025 wirksam. Seitdem firmierten die beiden Geschäftsbereiche unter „Bergische Edelstahlwerke GmbH“. Heute wurde bekannt, dass die Bergische Edelstahlwerke GmbH überraschend Insolvenz angemeldet hat.
Aus diesem Verkauf heraus resultieren noch Darlehen gegenüber der Bergische Edelstahl Werke GmbH in Höhe von 6,3 Mio. €. Diese sind mit der heute verkündeten Insolvenz hochgradig ausfallgefährdet und müssen nun voraussichtlich vollständig abgeschrieben werden. Dies führt nach vorläufigen Berechnungen zu einer einmaligen Belastung des GESCO Konzernergebnisses 2025 vor Steuern in Höhe von ca. 6,3 Mio. €. Nach bisherigem Stand der noch ungeprüften Zahlen läge das operative Konzernergebnis am oberen Ende des bisherigen Prognosekorridors. Entsprechend erwartet der Vorstand der GESCO SE nun für das Geschäftsjahr 2025 ein Konzernergebnis (nach Anteilen Dritter) von 7 bis 10 Mio. € (vorher 9 bis 12 Mio. €).
Der Geschäftsbericht 2025 mit den endgültigen Zahlen wird am 15. April 2025 um 7:30 Uhr MEZ auf der Webseite unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte veröffentlicht.
Über GESCO:
Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Lifescience & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.
Kontakt:
Peter Alex
Tel. +49 (0) 202 24820-18
Ende der Insiderinformation
09.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GESCO SE
|Johannisberg 7
|42103 Wuppertal
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)202 24820 18
|Fax:
|+49 (0)202 2482049
|E-Mail:
|ir@gesco.de
|Internet:
|www.gesco.de
|ISIN:
|DE000A1K0201
|WKN:
|A1K020
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2273618
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2273618 09.02.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gesco
|
17:52
|EQS-Adhoc: GESCO SE: Belastung aus der Insolvenz eines Vertragspartners (EQS Group)
|
17:52
|EQS-Adhoc: GESCO SE: Burden from the insolvency of a contractual partner (EQS Group)
|
27.11.25
|EQS-News: GESCO SE: Doerrenberg gliedert Geschäftsbereich Casting Products in neue Gesellschaft CASTEON aus (EQS Group)
|
27.11.25
|EQS-News: GESCO SE: Doerrenberg spins off Casting Products division into new company CASTEON (EQS Group)
|
12.11.25
|EQS-News: GESCO SE veröffentlicht 9-Monatsbericht 2025 (EQS Group)
|
12.11.25
|EQS-News: GESCO SE publishes 9-month report 2025 (EQS Group)
Analysen zu Gesco
Aktien in diesem Artikel
|Gesco
|15,40
|1,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.