Gesco Aktie

Gesco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K020 / ISIN: DE000A1K0201

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.10.2026 13:28:43

EQS-Adhoc: GESCO SE erwirbt ARKU Maschinenbau GmbH und hebt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 leicht an

EQS-Ad-hoc: Gesco SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen/Prognose / Gesamtjahr
GESCO SE erwirbt ARKU Maschinenbau GmbH und hebt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 leicht an

01.10.2026 / 13:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GESCO SE erwirbt ARKU Maschinenbau GmbH und hebt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 leicht an

Wuppertal, 1. Oktober 2026 – Die GESCO SE („GESCO“) hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb sämtlicher Anteile an der ARKU Maschinenbau GmbH („ARKU“) mit Sitz in Baden-Baden unterzeichnet. ARKU ist ein international tätiger Spezialist für Präzisionsricht-, Entgratmaschinen und Bandanlagen.

Weltweit beschäftigt die ARKU-Gruppe aktuell 189 Mitarbeitende und wird im Jahr 2026 voraussichtlich einen Umsatz von über 50 Mio. €  erzielen.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Vorstand aus der Transaktion mit einem zusätzlichen Konzernumsatz von ca. 10 – 13 Mio. €, da die Erstkonsolidierung zum 1. Oktober 2026 erfolgen wird.  Ein wesentlicher Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis nach Anteilen Dritter für das Geschäftsjahr 2026 wird nicht erwartet, da dem Ergebnisbeitrag der ARKU im vierten Quartal 2026 Effekte aus Erstkonsolidierung und Transaktionskosten gegenüberstehen. Der Vorstand hebt deshalb die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 leicht von bisher 515 – 530 Mio. € auf 525 – 543 Mio. an. Die Prognose für das Konzernergebnis bleibt in der Bandbreite von 15 – 20 Mio. €. Über die Höhe des Kaufpreises wurde von beiden Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

 

Kontakt

GESCO SE
Andrea Holzbaur
CFO
Telefon: +49 (0) 202 24820-18
E-Mail: ir@gesco.de
Internet: www.gesco.de

 

Kirchhoff Consult GmbH

Telefon: +49 (0) 40 60 91 86 76
E-Mail: ir-gesco@kirchhoff.de



Ende der Insiderinformation

01.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GESCO SE
Johannisberg 7
42103 Wuppertal
Deutschland
Telefon: +49 (0)202 24820 18
Fax: +49 (0)202 2482049
E-Mail: ir@gesco.de
Internet: www.gesco.de
ISIN: DE000A1K0201
WKN: A1K020
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 894500DZXXD0LOZYIC55
EQS News ID: 2408892

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2408892  01.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gesco

mehr Nachrichten

Analysen zu Gesco

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gesco 13,65 -0,36% Gesco

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
10:17 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
10:13 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.10.26 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zum Wochenschluss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen