EQS-Adhoc: GESCO SE gibt vorläufige Geschäftszahlen 2025 und Dividendenvorschlag bekannt

EQS-Ad-hoc: Gesco SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Dividenden

GESCO SE gibt vorläufige Geschäftszahlen 2025 und Dividendenvorschlag bekannt



09.03.2026 / 12:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Konzernumsatz und Konzernergebnis am oberen Ende der Prognose

Dividendenvorschlag von 0,20 € je Aktie



Die GESCO SE hat im Geschäftsjahr 2025 auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen einen Konzernumsatz von 495,0 Mio. € (Vorjahr: 513,8 Mio. €) und ein Konzernergebnis nach Anteilen Dritter von 9,9 Mio. € (Vorjahr: 4,4 Mio. €) erzielt. Diese Werte liegen am oberen Rand der zuletzt kommunizierten Prognose (Konzernumsatz von 480-500 Mio. €, Konzernergebnis nach Anteilen Dritter von 7,0-10,0 Mio. €). Im Konzernergebnis enthalten sind Sondereffekte von insgesamt -2,6 Mio. €. Die Sondereffekte beinhalten u.a. die Abwertung der Darlehen und Forderungen sowie Drohverlustrückstellungen, die durch die Insolvenz der Bergische Edelstahl Werke GmbH vorgenommen werden mussten, sowie gegenläufige aktive latente Steuern.

Das Ergebnis je Aktie beläuft sich voraussichtlich auf 0,96 € (Vorjahr: 0,42 €). GESCO hält an seiner langfristig ausgerichteten Gewinnverwendungsstrategie fest, die organische Weiterentwicklung der Gruppe mit gezielten, werthaltigen Akquisitionen zu verbinden. Im Geschäftsjahr 2025 konnte die GESCO durch den Zukauf der Eckart GmbH im Segment Industrial Assets & Infrastructure anorganisch wachsen. Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende von 0,20 EUR je dividendenberechtigter Aktie vor.

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 mit den geprüften Zahlen wird am 15. April 2026 um 7:30 Uhr MEZ auf der Unternehmenswebsite unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte veröffentlicht. Am selben Tag findet um 15:00 Uhr die Bilanzpressekonferenz statt, auf der der Vorstand das abgelaufene Geschäftsjahr erläutern und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben wird.

Die ordentliche Hauptversammlung findet dieses Jahr am 24. Juni 2026 erneut in der Rheinterrasse Düsseldorf statt.

Über GESCO:

GESCO ist eine Industriegruppe, die sich auf den langfristigen Erwerb und die nachhaltige Entwicklung mittelständischer Industrieunternehmen mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Health Care & Life Science und Industrial Assets & Infrastructure spezialisiert hat. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.

Kontakt:

Peter Alex

Director Investor Relations

& Corporate Communications

Tel. +49 (0) 202 24820-18

E-Mail: ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de