Gesco Aktie
WKN DE: A1K020 / ISIN: DE000A1K0201
|
11.11.2025 19:24:13
EQS-Adhoc: GESCO SE senkt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025
|
EQS-Ad-hoc: Gesco SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartalsergebnis
Die GESCO SE passt auf Grundlage der heute vom Vorstand aktualisierten Erwartungen die Prognose 2025 für den Konzernumsatz und das Konzernergebnis nach Dritten an.
Zwar hat sich das dritte Quartal im abgelaufenen Neunmonatszeitraum mit einem Umsatz von 364,7 Mio. € und einen Konzernergebnis von 8,3 Mio. € im Rahmen der Erwartungen entwickelt, gleichwohl hat sich durch die anhaltende Zurückhaltung der Kunden bei vielen Unternehmen der GESCO-Gruppe das Geschäftsumfeld in den vergangenen Wochen nochmals weiter eingetrübt.
In Anbetracht von Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis im Oktober, welche unterhalb der Erwartungen liegen, möglicher Verschiebungen von Kundenabnahmen in den Januar und verschiedener Sondereffekte, passt der Vorstand die im April abgegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2025 nach unten an und engt die Bandbreite ein: Für die GESCO-Gruppe wird nun ein Umsatz von 480 bis 500 Mio. € (zuvor 485 bis 515 Mio. €) und ein Konzernergebnis (nach Anteilen Dritter) von 9 bis 12 Mio. € (zuvor 13 bis 17 Mio. €) erwartet.
Die Veröffentlichung der vollständigen Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2025 und weitergehender Informationen erfolgt wie geplant am 12. November 2025.
Ende der Insiderinformation
11.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GESCO SE
|Johannisberg 7
|42103 Wuppertal
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)202 24820 18
|Fax:
|+49 (0)202 2482049
|E-Mail:
|ir@gesco.de
|Internet:
|www.gesco.de
|ISIN:
|DE000A1K0201
|WKN:
|A1K020
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2228012
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2228012 11.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gescomehr Nachrichten
|
22:23
|NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 24.184 Pkt - Gesco unter Druck (Dow Jones)
|
19:24
|EQS-Adhoc: GESCO SE lowers sales and earnings forecast for the 2025 financial year (EQS Group)
|
19:24
|EQS-Adhoc: GESCO SE senkt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
07:01
|Ausblick: Gesco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|EQS-DD: GESCO SE: Johannes Pfeffer, Kauf (EQS Group)
|
08.10.25
|EQS-DD: GESCO SE: Johannes Pfeffer, buy (EQS Group)
|
08.10.25
|EQS-DD: GESCO SE: Johannes Pfeffer, buy (EQS Group)
|
08.10.25
|EQS-DD: GESCO SE: Johannes Pfeffer, Kauf (EQS Group)