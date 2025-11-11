Gesco Aktie

WKN DE: A1K020 / ISIN: DE000A1K0201

11.11.2025 19:24:13

EQS-Adhoc: GESCO SE senkt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: Gesco SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartalsergebnis
GESCO SE senkt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025

11.11.2025 / 19:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Konzernumsatz und -ergebnis in Q3 im Rahmen der Erwartungen
  • Anhaltende Kundenzurückhaltung, Projektverzögerungen und Sondereffekte belasten Q4
  • Prognose gesenkt und Bandbreite reduziert

Die GESCO SE passt auf Grundlage der heute vom Vorstand aktualisierten Erwartungen die Prognose 2025 für den Konzernumsatz und das Konzernergebnis nach Dritten an.

Zwar hat sich das dritte Quartal im abgelaufenen Neunmonatszeitraum mit einem Umsatz von 364,7 Mio. € und einen Konzernergebnis von 8,3 Mio. € im Rahmen der Erwartungen entwickelt, gleichwohl hat sich durch die anhaltende Zurückhaltung der Kunden bei vielen Unternehmen der GESCO-Gruppe das Geschäftsumfeld in den vergangenen Wochen nochmals weiter eingetrübt.

In Anbetracht von Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis im Oktober, welche unterhalb der Erwartungen liegen, möglicher Verschiebungen von Kundenabnahmen in den Januar und verschiedener Sondereffekte, passt der Vorstand die im April abgegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2025 nach unten an und engt die Bandbreite ein: Für die GESCO-Gruppe wird nun ein Umsatz von 480 bis 500 Mio. € (zuvor 485 bis 515 Mio. €) und ein Konzernergebnis (nach Anteilen Dritter) von 9 bis 12 Mio. € (zuvor 13 bis 17 Mio. €) erwartet. 

Die Veröffentlichung der vollständigen Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2025 und weitergehender Informationen erfolgt wie geplant am 12. November 2025.
Über GESCO:
Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Lifescience & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.
Kontakt:
Peter Alex
Head of Investor Relations & Communications

Tel. +49 (0) 202 24820-18
E-Mail: ir@gesco.de
Internet: www.gesco.de



Ende der Insiderinformation

11.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GESCO SE
Johannisberg 7
42103 Wuppertal
Deutschland
Telefon: +49 (0)202 24820 18
Fax: +49 (0)202 2482049
E-Mail: ir@gesco.de
Internet: www.gesco.de
ISIN: DE000A1K0201
WKN: A1K020
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2228012

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2228012  11.11.2025 CET/CEST

