Wacker Neuson Aktie
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
|
22.01.2026 20:08:33
EQS-Adhoc: Gespräche zwischen der Wacker Neuson SE und Doosan Bobcat Inc. zu Mehrheitserwerb und Übernahme der Wacker Neuson SE werden nicht fortgesetzt
|
EQS-Ad-hoc: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Gespräche zwischen der Wacker Neuson SE und Doosan Bobcat Inc. zu Mehrheitserwerb und Übernahme der Wacker Neuson SE werden nicht fortgesetzt
München, 22.01.2026
Die Wacker Neuson SE teilt mit, dass die Gespräche zwischen der Gesellschaft und Doosan Bobcat Inc. über den möglichen Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Wacker Neuson SE sowie eine mögliche öffentliche Übernahme der Wacker Neuson SE nicht fortgesetzt werden. Die Wacker Neuson Group fokussiert sich weiterhin auf die Umsetzung ihrer Strategie 2030 und nachhaltiges Wachstum.
Ende der Insiderinformation
22.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wacker Neuson SE
|Preußenstr. 41
|80809 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 - (0)89 - 354 02 - 1823
|Fax:
|+49 (0)89 354 02 - 298
|E-Mail:
|ir@wackerneuson.com
|Internet:
|www.wackerneusongroup.com
|ISIN:
|DE000WACK012
|WKN:
|WACK01
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2264816
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2264816 22.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
|
20:08
|EQS-Adhoc: Gespräche zwischen der Wacker Neuson SE und Doosan Bobcat Inc. zu Mehrheitserwerb und Übernahme der Wacker Neuson SE werden nicht fortgesetzt (EQS Group)
|
20:08
|EQS-Adhoc: Discussions between Wacker Neuson SE and Doosan Bobcat Inc. regarding the acquisition of a majority stake and takeover of Wacker Neuson SE will not be continued (EQS Group)
|
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Freitagmittag Verluste (finanzen.at)
|
09.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX steigt zum Start (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
04.12.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.12.25
|SDAX aktuell: SDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)